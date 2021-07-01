День имбирного печенья: рецепт ароматной выпечки от адского шефа Алекса Якутова

По случаю Дня имбирного печенья, который отмечают 1 июля, шеф-повар и судья кулинарного реалити-шоу "Адская кухня", что уже осенью стартует на Новом канале, Алекс Якутов поделился с читателями своим рецептом ароматного лакомства.

Имбирное печенье – ароматная и пряная выпечка с добавлением имбиря, корицы, гвоздики и перца. Именно эти пряности добавляют сладкой выпечке невероятного аромата и вкуса.

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Приготовить домашнее лакомство довольно легко, а декорировать имбирное печенье можно айсингом, сахарной пудрой или шоколадом.

Рецепт имбирного печенья

Время: 45 минут

45 минут Порции: 4 – 5

4 – 5 Калорийность на 100 граммов: 480 ккал

В большой миске смешайте миндальную и пшеничную муку. Добавьте в муку сахарную пудру, соль, гвоздику, имбирь, корицу и цедру лимона.





Пряности для печенья / Фото новый канал

Заранее выньте масло из холодильника, чтобы оно было комнатной температуры. Добавьте масло в муку и замесите тесто. Сформируйте из теста шар и заверните в слой пищевой пленки. Отправьте готовое тесто в холодильник на несколько часов. Охлажденное тесто раскатайте в пласт толщиной около 1 сантиметра. С помощью стакана или специальной формы вырежьте из теста круглое печенье. Разогрейте духовку до 160 градусов и выпекайте печенье в течение 10–12 минут. Готовое печенье охладите. Смажьте его джемом и соедините попарно.





Имбирное печенье с сахарной пудрой / Фото Новый канал

Растопите шоколад на паровой бане. Орехи порубите ножом в крошку. Смажьте печенье шоколадом и посыпьте ореховой крошкой. Подавайте печенье к столу. Приятного аппетита!

– 280 г пшеничной муки;– 130 г миндальной муки;– 150 г сахарной пудры;– цедра половины лимона;– 1/3 ч. л молотой гвоздики;– 1/3 ч. л молотой корицы;– ½ ч. л молотого имбиря;– 240 г сливочного масла;– щепотка соли.– 120 г черного шоколада;– 75 г ягодного или фруктового джема;– 50 г жареных орехов по вкусу.

Алекс Якутов – известный шеф-повар, ресторатор и обладатель престижной кулинарной премии "Пальмовая ветвь". Алекс Якутов учился в кулинарных школах Европы, стажировался в Италии, Испании, США. После обучения шеф-повар стал бренд-шефом и партнером в ресторане "Гра з Вогнем", а затем открыл свой ресторан "Публіцист".

Именно этот уверенный в себе шеф-повар станет главным судьей и ведущим кулинарного реалити-шоу "Адская кухня", что уже осенью стартует на Новом канале.