Индия у каждого из нас ассоциируется с особыми пряностями, аромат которых просто-таки сводит с ума. Даже чай в этой стране делают со специями, а в холодное время не найти лучшего решения для того, чтобы согреться и насладиться зимним уютом.

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Рецепт чая масала

Время: 15 минут

Порций: 4

Чай с пряностями / Фото teapravda

Ингредиенты:

750 миллилитров воды;

250 миллилитров молока;

2 столовые ложки черного чая;

сахар; кардамон;

гвоздика;

черный перец горошком;

имбирь;

душистый перец;

мускатный орех;

семена фенхеля;

1 палочка корицы.

Приготовление: