Индия у каждого из нас ассоциируется с особыми пряностями, аромат которых просто-таки сводит с ума. Даже чай в этой стране делают со специями, а в холодное время не найти лучшего решения для того, чтобы согреться и насладиться зимним уютом.
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Рецепт чая масала
Время: 15 минут
Порций: 4
Чай с пряностями / Фото teapravda
Ингредиенты:
- 750 миллилитров воды;
- 250 миллилитров молока;
- 2 столовые ложки черного чая;
- сахар; кардамон;
- гвоздика;
- черный перец горошком;
- имбирь;
- душистый перец;
- мускатный орех;
- семена фенхеля;
- 1 палочка корицы.
Приготовление:
- Воду со специями нагреваем на огне, пока не начнет кипеть.
- В кипяток добавляем молоко, чай и сахар.
- Убавляем огонь и варим 3 – 4 минуты.
- Выключаем огонь и даем настояться чаю.
- Перед подачей чай нужно процедить.