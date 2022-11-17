Індія у кожного з нас асоціюється з особливими прянощами, аромат яких просто-таки зводить з розуму. Навіть чай у цій країні роблять зі спеціями, а у холодну пору годі й шукати кращого рішення для того, аби зігрітися та насолодитися зимовим затишком.

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Рецепт чаю масала

Час: 15 хвилин

Порцій: 4

Чай з прянощами / Фото teapravda

Інгредієнти:

750 мілілітрів води;

250 мілілітрів молока;

2 столові ложки чорного чаю;

цукор;

кардамон;

гвоздика;

чорний перець горошком;

імбир;

запашний перець;

мускатний горіх;

насіння фенхелю;

1 паличка кориці.

Приготування: