Індія у кожного з нас асоціюється з особливими прянощами, аромат яких просто-таки зводить з розуму. Навіть чай у цій країні роблять зі спеціями, а у холодну пору годі й шукати кращого рішення для того, аби зігрітися та насолодитися зимовим затишком.
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Рецепт чаю масала
Час: 15 хвилин
Порцій: 4
Чай з прянощами / Фото teapravda
Інгредієнти:
- 750 мілілітрів води;
- 250 мілілітрів молока;
- 2 столові ложки чорного чаю;
- цукор;
- кардамон;
- гвоздика;
- чорний перець горошком;
- імбир;
- запашний перець;
- мускатний горіх;
- насіння фенхелю;
- 1 паличка кориці.
Приготування:
- Воду зі спеціями нагріваємо на вогні, поки не почне кипіти.
- У кип'яток додаємо молоко, чай та цукор.
- Зменшуємо вогонь та варимо 3 – 4 хвилини.
- Вимикаємо вогонь та даємо чаю настоятися.
- Перед подачею чай потрібно процідити.