Находка в холодную погоду: согреваемся особым индийским чаем

17 ноября 2022 , 22:55
Читати новину українською

Источник:

Cha

За окном – первый снег, а значит, пора согреваться вкусными напитками. Чай масала является одним из тех, кто имеет все шансы войти в разряд любимых.

Индия у каждого из нас ассоциируется с особыми пряностями, аромат которых просто-таки сводит с ума. Даже чай в этой стране делают со специями, а в холодное время не найти лучшего решения для того, чтобы согреться и насладиться зимним уютом.

Не пропустите Как производят куриные слайсы: сушеные или вяленые и разница между ними

Рецепт чая масала

Время: 15 минут

Порций: 4

Чай с пряностями / Фото teapravda

Ингредиенты:

  • 750 миллилитров воды;
  • 250 миллилитров молока;
  • 2 столовые ложки черного чая;
  • сахар; кардамон;
  • гвоздика;
  • черный перец горошком;
  • имбирь;
  • душистый перец;
  • мускатный орех;
  • семена фенхеля;
  • 1 палочка корицы.

Приготовление:

  1. Воду со специями нагреваем на огне, пока не начнет кипеть.
  2. В кипяток добавляем молоко, чай и сахар.
  3. Убавляем огонь и варим 3 – 4 минуты.
  4. Выключаем огонь и даем настояться чаю.
  5. Перед подачей чай нужно процедить.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська