Индийское блюдо ко Дню куриного карри: согреваемся правильно
Источник:24 канал
Ко Дню куриного карри мы подготовили для вас настоящий рецепт пасты карри, ведь без нее вы не приготовите этого блюда. Также, мы научим вас готовить популярное индийское блюдо – сочную курочку карри, которая точно согреет вас в холодное время.
Чтобы приготовить настоящую пасту карри вам нужно много разнообразных сухих специй. Если у вас возникают трудности с приготовлением – купите ее в магазине. Паста будет храниться в холодильнике несколько недель.
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Для приготовления домашней пасты карри можно использовать кухонный комбайн, но вкус будет гораздо лучше, если использовать ступку и пестик. Используйте от 3 до 4 столовых ложек пасты карри пананг в вашем карри, в зависимости от того, насколько острыми вы любите блюда.
Как приготовить пасту карри пананг
- Время: 15 минут
- Порции: 6 – 8
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– 200 граммов репчатого лука;
– 20 граммов чеснока;
– 20 граммов корня имбиря;
– 200 граммов помидоров;
– 4 – 6 стручка перца чили;
– карри;
– куркума;
– 1 чайная ложка соли;
– 1 чайная ложка черного молотого перца;
– 2 столовые ложки лемонграсса (мелко нарезанного);
– 4 штуки гвоздики;
– 2 штуки кардамона;
– 1 чайная ложка пасты креветок;
– ½ чайной ложки зиры или тмина;
– 1 столовая ложка кориандра.
Приготовление:
- Тщательно почистьте овощи, снимите кожуру с помидоров.
- Все специи выбирайте сразу молотые, измельчите блендером или сделайте это сами в ступе.
- Соедините все ингредиенты в чаше блендера и перебейте в однородную пасту.
Рецепт индийского куриного карри
- Время: 40 минут
- Порции: 4
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– 1 килограмм куриного филе;
– рис басмати;
– 400 миллилитров косового молока;
– 1 средняя репчатая луковица;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– 20 граммов корня имбиря;
– 1 средний помидор;
– острый перец чили или халапеньо;
– 100 граммов пасты карри;
– свежая кинза;
– оливковое масло;
– сок лимона;
– соль;
– сахар.
Приготовление:
- Отварите рис в подсоленной воде до готовности.
- Тщательно помойте овощи водой, при необходимости снимите кожуру.
- Разогрейте сковородку с маслом и обжарьте на ней мелко нарезанный лук, чеснок и помидоры.
- Добавьте к овощной зажарке пасту карри и перемешайте.
- Влейте к ароматной массе кокосовое молоко и тушите все на медленном огне 5 минут.
- Куриное мясо нарежьте произвольными кубиками и отправьте обжариваться к овощам. Сдобрите все солью, сахаром, имбирем и соком лимона.
- Подавайте курицу карри с отварным рисом и мелко нарезанной зеленью кинзы.
Приятного аппетита!
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