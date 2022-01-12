Индийское блюдо ко Дню куриного карри: согреваемся правильно

12 января 2022 , 15:21
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Источник:

24 канал

Ко Дню куриного карри мы подготовили для вас настоящий рецепт пасты карри, ведь без нее вы не приготовите этого блюда. Также, мы научим вас готовить популярное индийское блюдо – сочную курочку карри, которая точно согреет вас в холодное время.

Чтобы приготовить настоящую пасту карри вам нужно много разнообразных сухих специй. Если у вас возникают трудности с приготовлением – купите ее в магазине. Паста будет храниться в холодильнике несколько недель.

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Для приготовления домашней пасты карри можно использовать кухонный комбайн, но вкус будет гораздо лучше, если использовать ступку и пестик. Используйте от 3 до 4 столовых ложек пасты карри пананг в вашем карри, в зависимости от того, насколько острыми вы любите блюда.

Как приготовить пасту карри пананг

  • Время: 15 минут
  • Порции: 6 – 8


Фото All recipes

Ингредиенты:
– 200 граммов репчатого лука;
– 20 граммов чеснока;
– 20 граммов корня имбиря;
– 200 граммов помидоров;
– 4 – 6 стручка перца чили;
– карри;
– куркума;
– 1 чайная ложка соли;
– 1 чайная ложка черного молотого перца;
– 2 столовые ложки лемонграсса (мелко нарезанного);
– 4 штуки гвоздики;
– 2 штуки кардамона;
– 1 чайная ложка пасты креветок;
– ½ чайной ложки зиры или тмина;
– 1 столовая ложка кориандра.

Приготовление:

  1. Тщательно почистьте овощи, снимите кожуру с помидоров.
  1. Все специи выбирайте сразу молотые, измельчите блендером или сделайте это сами в ступе.
  1. Соедините все ингредиенты в чаше блендера и перебейте в однородную пасту.

Рецепт индийского куриного карри

  • Время: 40 минут
  • Порции: 4


Фото Cooking made healthy

Ингредиенты:
– 1 килограмм куриного филе;
– рис басмати;
– 400 миллилитров косового молока;
– 1 средняя репчатая луковица;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– 20 граммов корня имбиря;
– 1 средний помидор;
– острый перец чили или халапеньо;
– 100 граммов пасты карри;
– свежая кинза;
– оливковое масло;
– сок лимона;
– соль;
– сахар.

Приготовление:

  1. Отварите рис в подсоленной воде до готовности.
  1. Тщательно помойте овощи водой, при необходимости снимите кожуру.
  1. Разогрейте сковородку с маслом и обжарьте на ней мелко нарезанный лук, чеснок и помидоры.
  1. Добавьте к овощной зажарке пасту карри и перемешайте.
  1. Влейте к ароматной массе кокосовое молоко и тушите все на медленном огне 5 минут.
  1. Куриное мясо нарежьте произвольными кубиками и отправьте обжариваться к овощам. Сдобрите все солью, сахаром, имбирем и соком лимона.
  1. Подавайте курицу карри с отварным рисом и мелко нарезанной зеленью кинзы.

Приятного аппетита!

Проверьте себя! А вы умеете есть палочками?

 

Автор: Богданна Рибак