Индийское блюдо ко Дню куриного карри: согреваемся правильно

Ко Дню куриного карри мы подготовили для вас настоящий рецепт пасты карри, ведь без нее вы не приготовите этого блюда. Также, мы научим вас готовить популярное индийское блюдо – сочную курочку карри, которая точно согреет вас в холодное время.

Чтобы приготовить настоящую пасту карри вам нужно много разнообразных сухих специй. Если у вас возникают трудности с приготовлением – купите ее в магазине. Паста будет храниться в холодильнике несколько недель.

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Для приготовления домашней пасты карри можно использовать кухонный комбайн, но вкус будет гораздо лучше, если использовать ступку и пестик. Используйте от 3 до 4 столовых ложек пасты карри пананг в вашем карри, в зависимости от того, насколько острыми вы любите блюда.

Как приготовить пасту карри пананг

Время: 15 минут

15 минут Порции: 6 – 8



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– 200 граммов репчатого лука;– 20 граммов чеснока;– 20 граммов корня имбиря;– 200 граммов помидоров;– 4 – 6 стручка перца чили;– карри;– куркума;– 1 чайная ложка соли;– 1 чайная ложка черного молотого перца;– 2 столовые ложки лемонграсса (мелко нарезанного);– 4 штуки гвоздики;– 2 штуки кардамона;– 1 чайная ложка пасты креветок;– ½ чайной ложки зиры или тмина;– 1 столовая ложка кориандра.

Приготовление:

Тщательно почистьте овощи, снимите кожуру с помидоров.

Все специи выбирайте сразу молотые, измельчите блендером или сделайте это сами в ступе.

Соедините все ингредиенты в чаше блендера и перебейте в однородную пасту.

Рецепт индийского куриного карри

Время: 40 минут

40 минут Порции: 4



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– 1 килограмм куриного филе;– рис басмати;– 400 миллилитров косового молока;– 1 средняя репчатая луковица;– 2 – 3 зубчика чеснока;– 20 граммов корня имбиря;– 1 средний помидор;– острый перец чили или халапеньо;– 100 граммов пасты карри;– свежая кинза;– оливковое масло;– сок лимона;– соль;– сахар.

Приготовление:

Отварите рис в подсоленной воде до готовности.

Тщательно помойте овощи водой, при необходимости снимите кожуру.

Разогрейте сковородку с маслом и обжарьте на ней мелко нарезанный лук, чеснок и помидоры.

Добавьте к овощной зажарке пасту карри и перемешайте.

Влейте к ароматной массе кокосовое молоко и тушите все на медленном огне 5 минут.

Куриное мясо нарежьте произвольными кубиками и отправьте обжариваться к овощам. Сдобрите все солью, сахаром, имбирем и соком лимона.

Подавайте курицу карри с отварным рисом и мелко нарезанной зеленью кинзы.

Приятного аппетита!

Проверьте себя! А вы умеете есть палочками?