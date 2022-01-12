Щоб приготувати справжню пасту карі вам потрібно багато різноманітних сухих спецій. Якщо у вас виникають труднощі із приготуванням – придбайте її в магазині. Паста буде зберігатися в холодильнику кілька тижнів.

Читайте також Коли смачно всім: 3 легкі рецепти ситних сніданків для себе та рідних

Для приготування домашньої пасти карі можна використовувати кухонний комбайн, але смак буде набагато кращий, якщо використовувати ступку і товкачик. Використовуйте від 3 до 4 столових ложок пасти карі пананг у вашому карі, залежно від того, наскільки гострими ви любите страви.

Як приготувати пасту карі папанг

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 6 – 8


Фото All recipes

Приготування:

  1. Ретельно почистьте овочі, зніміть шкірку з помідорів.
  1. Всі спеції обирайте образу мелені, подрібніть блендером або зробіть це самі в ступі.
  1. З'єднайте всі інгредієнти у чаші блендера та перебийте в однорідну пасту.

Рецепт індійського курячого карі

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 4


Фото Cooking made healthy

Приготування:

  1. Відваріть рис у підсоленій воді до готовності.
  1. Ретельно помийте овочі водою, за необхідності зніміть шкірку.
  1. Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте на ній дрібно нарізану цибулю, часник та помідори.
  1. Додайте до овочевої засмажки пасту карі і перемішайте.
  1. Влийте до ароматної маси кокосове молоко та тушкуйте все на повільному вогні 5 хвилин.
  1. Куряче м'ясо наріжте довільними кубиками та відправте обсмажуватися до овочів. Присмачте все сіллю, цукром, імбирем та соком лимона.
  1. Подавайте курку карі з відвареним рисом та дрібно нарізаною зеленню кінзи.

Смачного!

Перевірте себе! А ви вмієте їсти паличками?