Чтобы приготовить настоящую пасту карри вам нужно много разнообразных сухих специй. Если у вас возникают трудности с приготовлением – купите ее в магазине. Паста будет храниться в холодильнике несколько недель.
Читайте также Когда вкусно всем: 3 легких рецепта сытных завтраков для себя и родных
Для приготовления домашней пасты карри можно использовать кухонный комбайн, но вкус будет гораздо лучше, если использовать ступку и пестик. Используйте от 3 до 4 столовых ложек пасты карри пананг в вашем карри, в зависимости от того, насколько острыми вы любите блюда.
Как приготовить пасту карри пананг
- Время: 15 минут
- Порции: 6 – 8
Фото All recipes
Приготовление:
- Тщательно почистьте овощи, снимите кожуру с помидоров.
- Все специи выбирайте сразу молотые, измельчите блендером или сделайте это сами в ступе.
- Соедините все ингредиенты в чаше блендера и перебейте в однородную пасту.
Рецепт индийского куриного карри
- Время: 40 минут
- Порции: 4
Фото Cooking made healthy
Приготовление:
- Отварите рис в подсоленной воде до готовности.
- Тщательно помойте овощи водой, при необходимости снимите кожуру.
- Разогрейте сковородку с маслом и обжарьте на ней мелко нарезанный лук, чеснок и помидоры.
- Добавьте к овощной зажарке пасту карри и перемешайте.
- Влейте к ароматной массе кокосовое молоко и тушите все на медленном огне 5 минут.
- Куриное мясо нарежьте произвольными кубиками и отправьте обжариваться к овощам. Сдобрите все солью, сахаром, имбирем и соком лимона.
- Подавайте курицу карри с отварным рисом и мелко нарезанной зеленью кинзы.
Приятного аппетита!
Проверьте себя! А вы умеете есть палочками?