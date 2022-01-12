Чтобы приготовить настоящую пасту карри вам нужно много разнообразных сухих специй. Если у вас возникают трудности с приготовлением – купите ее в магазине. Паста будет храниться в холодильнике несколько недель.

Читайте также Когда вкусно всем: 3 легких рецепта сытных завтраков для себя и родных

Для приготовления домашней пасты карри можно использовать кухонный комбайн, но вкус будет гораздо лучше, если использовать ступку и пестик. Используйте от 3 до 4 столовых ложек пасты карри пананг в вашем карри, в зависимости от того, насколько острыми вы любите блюда.

Как приготовить пасту карри пананг

Время: 15 минут

15 минут Порции: 6 – 8



Фото All recipes

Ингредиенты:

– 200 граммов репчатого лука;

– 20 граммов чеснока;

– 20 граммов корня имбиря;

– 200 граммов помидоров;

– 4 – 6 стручка перца чили;

– карри;

– куркума;

– 1 чайная ложка соли;

– 1 чайная ложка черного молотого перца;

– 2 столовые ложки лемонграсса (мелко нарезанного);

– 4 штуки гвоздики;

– 2 штуки кардамона;

– 1 чайная ложка пасты креветок;

– ½ чайной ложки зиры или тмина;

– 1 столовая ложка кориандра.

Приготовление:

Тщательно почистьте овощи, снимите кожуру с помидоров.

Все специи выбирайте сразу молотые, измельчите блендером или сделайте это сами в ступе.

Соедините все ингредиенты в чаше блендера и перебейте в однородную пасту.

Рецепт индийского куриного карри

Время: 40 минут

40 минут Порции: 4



Фото Cooking made healthy

Ингредиенты:

– 1 килограмм куриного филе;

– рис басмати;

– 400 миллилитров косового молока;

– 1 средняя репчатая луковица;

– 2 – 3 зубчика чеснока;

– 20 граммов корня имбиря;

– 1 средний помидор;

– острый перец чили или халапеньо;

– 100 граммов пасты карри;

– свежая кинза;

– оливковое масло;

– сок лимона;

– соль;

– сахар.

Приготовление:

Отварите рис в подсоленной воде до готовности.

Тщательно помойте овощи водой, при необходимости снимите кожуру.

Разогрейте сковородку с маслом и обжарьте на ней мелко нарезанный лук, чеснок и помидоры.

Добавьте к овощной зажарке пасту карри и перемешайте.

Влейте к ароматной массе кокосовое молоко и тушите все на медленном огне 5 минут.

Куриное мясо нарежьте произвольными кубиками и отправьте обжариваться к овощам. Сдобрите все солью, сахаром, имбирем и соком лимона.

Подавайте курицу карри с отварным рисом и мелко нарезанной зеленью кинзы.

Приятного аппетита!

Проверьте себя! А вы умеете есть палочками?