Чтобы приготовить настоящую пасту карри вам нужно много разнообразных сухих специй. Если у вас возникают трудности с приготовлением – купите ее в магазине. Паста будет храниться в холодильнике несколько недель.

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Для приготовления домашней пасты карри можно использовать кухонный комбайн, но вкус будет гораздо лучше, если использовать ступку и пестик. Используйте от 3 до 4 столовых ложек пасты карри пананг в вашем карри, в зависимости от того, насколько острыми вы любите блюда.

Как приготовить пасту карри пананг

  • Время: 15 минут
  • Порции: 6 – 8


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Приготовление:

  1. Тщательно почистьте овощи, снимите кожуру с помидоров.
  1. Все специи выбирайте сразу молотые, измельчите блендером или сделайте это сами в ступе.
  1. Соедините все ингредиенты в чаше блендера и перебейте в однородную пасту.

Рецепт индийского куриного карри

  • Время: 40 минут
  • Порции: 4


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Приготовление:

  1. Отварите рис в подсоленной воде до готовности.
  1. Тщательно помойте овощи водой, при необходимости снимите кожуру.
  1. Разогрейте сковородку с маслом и обжарьте на ней мелко нарезанный лук, чеснок и помидоры.
  1. Добавьте к овощной зажарке пасту карри и перемешайте.
  1. Влейте к ароматной массе кокосовое молоко и тушите все на медленном огне 5 минут.
  1. Куриное мясо нарежьте произвольными кубиками и отправьте обжариваться к овощам. Сдобрите все солью, сахаром, имбирем и соком лимона.
  1. Подавайте курицу карри с отварным рисом и мелко нарезанной зеленью кинзы.

Приятного аппетита!

Проверьте себя! А вы умеете есть палочками?