Камбала – это морская рыба, дающая просто невероятный вкус при запекании. Много ингредиентов не нужно, ведь важно максимально сохранить особый вкус рыбы.

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Важно лишь хорошо почистить рыбу и вынуть внутренности и жабры, чтобы они не испортили праздник вкуса.

Рецепт запеченной камбалы от Евгения Клопотенко

Время: 35 минут

Порций: 2

Легко, просто и вкусно / Фото с сайта Евгения Клопотенко

Ингредиенты

1 камбала;

сок половины лимона;

1 столовая ложка подсолнечного масла;

крупная соль по вкусу.

Приготовление

Разогреваем духовку до 180 градусов. Моем камбалу, чистим от внутренностей и удаляем жабры. Застилаем противень пергаментом и выкладываем рыбу. Поливаем камбалу соком лимона и солим. Поливаем рыбу растительным маслом и отправляем в духовку. Запекаем камбалу 25 минут.

Приятного аппетита!