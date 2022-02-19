Камбала – це морська риба, яка дарує просто неймовірний смак при запіканні. Багато інгредієнтів не треба, адже важливо максимально зберегти особливий смак риби.

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Важливо лише добре почистити рибу і вийняти нутрощі та жабра, аби вони не зіпсували свято смаку.

Рецепт запеченої камбали від Євгена Клопотенка

Час: 35 хвилин

Порцій: 2

Легко, просто та смачно / Фото з сайту Євгена Клопотенка

Інгредієнти

1 камбала;

сік половини лимона;

1 столова ложка соняшникової олії;

крупна сіль до смаку.

Приготування

Розігріваємо духовку до 180 градусів. Миємо камбалу, чистимо від нутрощів та видаляємо жабра. Застеляємо деко пергаментом та викладаємо рибу. Поливаємо камбалу соком лимона та солимо. Поливаємо рибу олією та відправляємо у духовку. Запікаємо камбалу 25 хвилин.

Смачного!