Камбала – це морська риба, яка дарує просто неймовірний смак при запіканні. Багато інгредієнтів не треба, адже важливо максимально зберегти особливий смак риби.
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Важливо лише добре почистити рибу і вийняти нутрощі та жабра, аби вони не зіпсували свято смаку.
Рецепт запеченої камбали від Євгена Клопотенка
Час: 35 хвилин
Порцій: 2
Легко, просто та смачно / Фото з сайту Євгена Клопотенка
Інгредієнти
- 1 камбала;
- сік половини лимона;
- 1 столова ложка соняшникової олії;
- крупна сіль до смаку.
Приготування
- Розігріваємо духовку до 180 градусів.
- Миємо камбалу, чистимо від нутрощів та видаляємо жабра.
- Застеляємо деко пергаментом та викладаємо рибу.
- Поливаємо камбалу соком лимона та солимо.
- Поливаємо рибу олією та відправляємо у духовку.
- Запікаємо камбалу 25 хвилин.
Смачного!