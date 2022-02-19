Ингредиентов мало, вкус – богатый: запекаем камбалу по рецепту Евгения Клопотенко
19 февраля 2022 , 13:06Читати новину українською
Источник:сайт Евгения Клопотенко
На выходных хочется порадовать себя особым блюдом, чтобы сделать отдых еще более комфортным. Соответственно, блюда, требующие усилий, будут не лучшим вариантом.
Камбала – это морская рыба, дающая просто невероятный вкус при запекании. Много ингредиентов не нужно, ведь важно максимально сохранить особый вкус рыбы.
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Важно лишь хорошо почистить рыбу и вынуть внутренности и жабры, чтобы они не испортили праздник вкуса.
Рецепт запеченной камбалы от Евгения Клопотенко
Время: 35 минут
Порций: 2
Легко, просто и вкусно / Фото с сайта Евгения Клопотенко
Ингредиенты
- 1 камбала;
- сок половины лимона;
- 1 столовая ложка подсолнечного масла;
- крупная соль по вкусу.
Приготовление
- Разогреваем духовку до 180 градусов.
- Моем камбалу, чистим от внутренностей и удаляем жабры.
- Застилаем противень пергаментом и выкладываем рыбу.
- Поливаем камбалу соком лимона и солим.
- Поливаем рыбу растительным маслом и отправляем в духовку.
- Запекаем камбалу 25 минут.
Приятного аппетита!