Ингредиентов мало, вкус – богатый: запекаем камбалу по рецепту Евгения Клопотенко

19 февраля 2022 , 13:06
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Источник:

сайт Евгения Клопотенко

На выходных хочется порадовать себя особым блюдом, чтобы сделать отдых еще более комфортным. Соответственно, блюда, требующие усилий, будут не лучшим вариантом.

Камбала – это морская рыба, дающая просто невероятный вкус при запекании. Много ингредиентов не нужно, ведь важно максимально сохранить особый вкус рыбы.

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Важно лишь хорошо почистить рыбу и вынуть внутренности и жабры, чтобы они не испортили праздник вкуса.

Рецепт запеченной камбалы от Евгения Клопотенко

Время: 35 минут

Порций: 2

Легко, просто и вкусно / Фото с сайта Евгения Клопотенко

Ингредиенты

  • 1 камбала;
  • сок половины лимона;
  • 1 столовая ложка подсолнечного масла;
  • крупная соль по вкусу.

Приготовление

  1. Разогреваем духовку до 180 градусов.
  2. Моем камбалу, чистим от внутренностей и удаляем жабры.
  3. Застилаем противень пергаментом и выкладываем рыбу.
  4. Поливаем камбалу соком лимона и солим.
  5. Поливаем рыбу растительным маслом и отправляем в духовку.
  6. Запекаем камбалу 25 минут.

Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська