Интересные данные: факты о еде, которые удивят каждого

Вкусные блюда – это не просто пополнение энергетического ресурса организма, но и определенный вид искусства и приятное времяпрепровождение. Но знаем ли мы все о том, что потребляем каждый день? Ниже – несколько интересных фактов о еде, с которыми вы вряд ли встречались раньше.

Еда – наш основной источник энергии, витаминов и минералов. Именно она дает нам силы для выполнения повседневных задач. В теме пищи скрыто большое количество тайн и непознанных фактов.

Узнайте Большинство украинцев понятия не имеют, что они едят, – Елена Косюк

Самая дорогая пицца в мире

Ее стоимость составляет 12 тысяч долларов, на ее изготовление уйдет почти 72 часа. Рецепт такой пиццы известен лишь трем итальянским поварам. Пицца заправляется тремя видами икры, особой моцареллой, омаром из Норвегии и розовой австралийской морской солью.

Пицца по 12 тысяч долларов / Фото unsplash

Скрытый галлюциноген

Мускатный орех – это галлюциноген. Если вы употребляете мускатный орех в больших дозах, то почувствуете поразительный эффект вещества под названием миристицин.

Пьянящая специя / Фото unsplash

Неожиданные лекарства

Удивительный факт: кетчуп ранее использовали как лекарство. Еще в начале 1800-х годов люди считали, что помидоры обладают лечебными свойствами. Один врач утверждал, что они могут лечить диарею и расстройство пищеварения, поэтому он сделал рецепт такого вида томатного кетчупа, который, по его убеждению, имел целебную силу.

Впечатляющее лекарство / Фото unsplash

Особенности питания пилотов

Большинство авиакомпаний придерживаются политики, согласно которой пилоту и второму пилоту самолета запрещено есть одинаковую пищу, чтобы избежать риска того, что оба пострадают от пищевого отравления.

Все для безопасного полета / Фото unsplash

Невероятная история напитка

Напиток "джин-тоник" был изобретен англичанами в 17 веке в качестве защиты от малярии. Причина этого в том, что к 1940 году хинин, содержащийся в тонизирующей воде, был единственным эффективным веществом против малярии. Из-за горького вкуса напиток смешивали с джином, чтобы улучшить его вкус.

Интересный факт о напитке​ / Фото unsplash