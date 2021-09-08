Їжа – наше основне джерело енергії, вітамінів і мінералів. Саме вона дає нам сили для виконання повсякденних завдань. У темі їжі прихована велика кількість таємниць та непізнаних фактів.

Дізнайтеся Більшість українців і гадки не мають, що вони їдять, – Олена Косюк

Найдорожча піца у світі

Її вартість становить 12 тисяч доларів, на її виготовлення піде майже 72 години. Рецепт такої піци відомий лише трьом італійським кухарям. Піца заправляється трьома видами ікри, особливою моцарелою, омаром з Норвегії та рожевою австралійською морською сіллю.

Піца за 12 тисяч доларів / Фото unsplash

Прихований галюциноген

Мускатний горіх – це галюциноген. Якщо ви вживаєте мускатний горіх у великих дозах, то відчуєте разючий ефект речовини під назвою міристицин.

П’янюча спеція / Фото unsplash

Неочікувані ліки

Дивовижний факт: кетчуп раніше використовували як ліки. Ще на початку 1800-х років люди вважали, що помідори мають лікувальні властивості. Один лікар стверджував, що вони можуть лікувати діарею та розлад травлення, тому він зробив рецепт такого виду томатного кетчупу, який, за його переконанням, мав цілющу силу.

Вражаючі ліки / Фото unsplash

Особливості харчування пілотів

Більшість авіакомпаній дотримуються політики, згідно якої пілоту та другому пілоту літака заборонено їсти однакову їжу, щоб уникнути ризику того, що обидва постраждають від харчового отруєння.

Все для безпечного польоту / Фото unsplash

Неймовірна історія напою

Напій "джин-тонік" був винайдений англійцями в 17 столітті як захист від малярії. Причина цього в тому, що до 1940 році хінін, що міститься у тонізуючій воді, був єдиною ефективною речовиною проти малярії. Через гіркий смак напій змішували з джином, щоб поліпшити його смак.

Цікавий факт про напій / Фото unsplash