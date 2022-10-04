Часто эта закуска царит на столах во время Холи – индуистского праздника весны и радости. Качори подойдет как еда, которую можно взять с собой в путешествие или на работу. Блюдо имеет отличный вкус, даже если подать его холодным на следующий день.
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В этой закуске можно комбинировать начинку и использовать куриный фарш, картофель с творогом или тунец.
Рецепт качори
Время: 1 час
Порций: 4
Нетипичная закуска / Фото prakty kulinarni
Ингредиенты:
Начинка:
- 120 грамм красной чечевицы;
- 3 чайные ложки пасты карри;
- 1 лук-шалот;
- 1 зубчик чеснока;
- 1 столовая ложка растительного масла.
Тесто:
- 450 грамм муки;
- 1 чайная ложка соли;
- 1 чайная ложка тмина;
- 100 миллилитров масла;
- 210 – 250 миллилитров воды (комнатной температуры);
- масло для фритюра.
Приготовление:
- Очистите и обжарьте измельченный лук-шалот и чеснок, добавьте пасту карри.
- Тушите еще 20 секунд и добавьте чечевицу и выдержите на сковороде еще 2 минуты.
- Муку, соль и тмин выложите в миску, влейте растительное масло. Замесите тесто, постепенно добавляя воду. У него должна быть упругая консистенция. Дайте ему отдохнуть 15 минут. Сформируйте толстую колбаску и нарежьте ее на 16 ломтиков.
- Каждый кусочек аккуратно растяните руками, сформировав лепешку диаметром около 10 сантиметров, выложите на него чайную ложку начинки.
- Соедините края теста, чтобы получился "мешочек".
- Сформированные качи жарьте во фритюре порциями минуту-полторы (зависит от того, насколько раскалено масло) до золотистой корочки.
- Обсушите на бумажном полотенце и подавайте с любимым соусом.