Часто эта закуска царит на столах во время Холи – индуистского праздника весны и радости. Качори подойдет как еда, которую можно взять с собой в путешествие или на работу. Блюдо имеет отличный вкус, даже если подать его холодным на следующий день.

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В этой закуске можно комбинировать начинку и использовать куриный фарш, картофель с творогом или тунец.

Рецепт качори

Время: 1 час
Порций: 4

Нетипичная закуска / Фото prakty kulinarni

Ингредиенты:

Начинка:

  • 120 грамм красной чечевицы;
  • 3 чайные ложки пасты карри;
  • 1 лук-шалот;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 1 столовая ложка растительного масла.

Тесто:

  • 450 грамм муки;
  • 1 чайная ложка соли;
  • 1 чайная ложка тмина;
  • 100 миллилитров масла;
  • 210 – 250 миллилитров воды (комнатной температуры);
  • масло для фритюра.

Приготовление:

  1. Очистите и обжарьте измельченный лук-шалот и чеснок, добавьте пасту карри.
  2. Тушите еще 20 секунд и добавьте чечевицу и выдержите на сковороде еще 2 минуты.
  3. Муку, соль и тмин выложите в миску, влейте растительное масло. Замесите тесто, постепенно добавляя воду. У него должна быть упругая консистенция. Дайте ему отдохнуть 15 минут. Сформируйте толстую колбаску и нарежьте ее на 16 ломтиков.
  4. Каждый кусочек аккуратно растяните руками, сформировав лепешку диаметром около 10 сантиметров, выложите на него чайную ложку начинки.
  5. Соедините края теста, чтобы получился "мешочек".
  6. Сформированные качи жарьте во фритюре порциями минуту-полторы (зависит от того, насколько раскалено масло) до золотистой корочки.
  7. Обсушите на бумажном полотенце и подавайте с любимым соусом.