Часто ця закуска панує на столах під час Холі – індуїстського свята весни і радості. Качорі підійде як їжа, яку можна взяти з собою в подорож або на роботу. Страва має чудовий смак, навіть якщо подати її холодною на наступний день.

Читайте Гастровихідні вдома: готуємо швидкі страви з курятини

У цій закусці можна комбінувати начинку і використовувати курячий фарш, картоплю з сиром або тунець.

Рецепт качорі

Час: 1 година

Порцій: 4

Нетипова закуска / Фото prakty kulinarni

Інгредієнти:

Начинка:

120 грамів червоної сочевиці;

3 чайні ложки пасти каррі;

1 цибуля шалот;

1 зубчик часнику;

1 столова ложка олії.

Тісто:

450 грамів борошна;

1 чайна ложка солі;

1 чайна ложка кмину;

100 мілілітрів олії;

210 – 250 мілілітрів води (кімнатної температури);

олія для фритюру.

Приготування: