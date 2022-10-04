Международная кухня: готовим индийскую закуску

Пикантное индийское блюдо под названием качори полно ароматной чечевицы. Особый перекус подают с разнообразными соусами в придорожных кафе или берут с собой в путь.

Часто эта закуска царит на столах во время Холи – индуистского праздника весны и радости. Качори подойдет как еда, которую можно взять с собой в путешествие или на работу. Блюдо имеет отличный вкус, даже если подать его холодным на следующий день.

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В этой закуске можно комбинировать начинку и использовать куриный фарш, картофель с творогом или тунец.

Рецепт качори

Время: 1 час

Порций: 4

Нетипичная закуска / Фото prakty kulinarni

Ингредиенты:

Начинка:

120 грамм красной чечевицы;

3 чайные ложки пасты карри;

1 лук-шалот;

1 зубчик чеснока;

1 столовая ложка растительного масла.

Тесто:

450 грамм муки;

1 чайная ложка соли;

1 чайная ложка тмина;

100 миллилитров масла;

210 – 250 миллилитров воды (комнатной температуры);

масло для фритюра.

Приготовление: