Хит сезона – инжир: 3 быстрых рецепта с беконом, голубым сыром и фисташками

Безусловно, инжир весьма хорош и без дополнительных ингредиентов, но почему бы не поэкспериментировать с ним, как это делают настоящие шеф-повара? Мы подготовили для вас три нереально крутых закуски на каждый день и к праздничному столу. Давайте готовить вместе!

На приготовление этих быстрых закусок из инжира вам необходимо около 15 минут. Сочетание вкусов поразят не только вас, но и ваших гостей, друзей или родственников.

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Запеченный инжир с голубым сыром и медом

Время: 15 минут

15 минут Порции: 2



Фаршированный инжир / Фото la-minute

– 4 шт. свежего инжира;– 50 г голубого сыра;– 50 г сливочного сыра;– 2 ст. л. меда;– 50 г орехов пекан или грецких;– бальзамический крем-уксус для декора.

Приготовление:

Тщательно помойте инжир. Сделайте на нем прорези накрест.



Фаршированный инжир / Фото la-minute

Смешайте голубой и сливочный сыр в однородную массу.



Фаршированный инжир / Фото la-minute

Начините сыром инжир, посыпьте измельченными орешками и полейте медом.



Фаршированный инжир / Фото la-minute

Отправьте инжир в духовку на 10 минут при температуре 190 градусов.

Задекорируйте тарелку бальзамическим крем-уксусом, выложите на него инжир и подавайте закуску к столу горячей. Приятного аппетита!



Фаршированный инжир / Фото la-minute

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Брускеты с инжиром и фисташками

Время: 15 минут

15 минут Порции: 2



Брускеты с инжиром / Фото Космополитен

– 4 шт. свежего инжира;– крем-сыр Филадельфия;– брускеты;– фисташки на ваш вкус.

Приготовление:

Если у вас есть готовые брускеты – пропускайте этот пункт, если нет – рассказываем, как их приготовить. Итак, нарежьте багет на средние куски. Разогрейте сковородку с небольшим количеством сливочного масла и обжарьте багет с обеих сторон.

Смажьте брускеты сыром Филадельфия.

Измельчите фисташки ножом.

Нарежьте инжир кольцами и выложите на брускеты. Посыпьте все орешками и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Закуска из инжира в беконе с моцареллой

Время: 15 минут

15 минут Порции: 2 – 4



Инжир в беконе / Фото кулинар

– 8 ломтиков бекона;– 4 шт. свежего инжира;– 16 шариков бейби моцареллы;– 1 шт. лайма;– бальзамический крем-уксус;– мята;– черный молотый перец;– прованские травы на ваш вкус.

Приготовление:

Тщательно помытый инжир нарежьте на 4 части.

Бекон разрежьте пополам вдоль.

Заверните инжир в бекон. С помощью шпажки закрепите шарик моцареллы к завернутому в бекон инжиру.



Инжир в беконе / Фото кулинар

Сбрызните соком лайма.

Разогрейте духовку до 200 градусов и запеките закуску в течение 5 – 7 минут.



Инжир в беконе / Фото кулинар