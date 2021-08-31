Хит сезона – инжир: 3 быстрых рецепта с беконом, голубым сыром и фисташками

31 августа 2021 , 10:05
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Источник:

24 канал

Безусловно, инжир весьма хорош и без дополнительных ингредиентов, но почему бы не поэкспериментировать с ним, как это делают настоящие шеф-повара? Мы подготовили для вас три нереально крутых закуски на каждый день и к праздничному столу. Давайте готовить вместе!

На приготовление этих быстрых закусок из инжира вам необходимо около 15 минут. Сочетание вкусов поразят не только вас, но и ваших гостей, друзей или родственников.

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Запеченный инжир с голубым сыром и медом

  • Время: 15 минут
  • Порции: 2


Фаршированный инжир / Фото la-minute

Ингредиенты:
– 4 шт. свежего инжира;
– 50 г голубого сыра;
– 50 г сливочного сыра;
– 2 ст. л. меда;
– 50 г орехов пекан или грецких;
– бальзамический крем-уксус для декора.

Приготовление:

  1. Тщательно помойте инжир. Сделайте на нем прорези накрест.


Фаршированный инжир / Фото la-minute

  1. Смешайте голубой и сливочный сыр в однородную массу.


Фаршированный инжир / Фото la-minute

  1. Начините сыром инжир, посыпьте измельченными орешками и полейте медом.


Фаршированный инжир / Фото la-minute

  1. Отправьте инжир в духовку на 10 минут при температуре 190 градусов.
  1. Задекорируйте тарелку бальзамическим крем-уксусом, выложите на него инжир и подавайте закуску к столу горячей. Приятного аппетита!


Фаршированный инжир / Фото la-minute

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Брускеты с инжиром и фисташками

  • Время: 15 минут
  • Порции: 2


Брускеты с инжиром / Фото Космополитен

Ингредиенты:
– 4 шт. свежего инжира;
– крем-сыр Филадельфия;
– брускеты;
– фисташки на ваш вкус.

Приготовление:

  1. Если у вас есть готовые брускеты – пропускайте этот пункт, если нет – рассказываем, как их приготовить. Итак, нарежьте багет на средние куски. Разогрейте сковородку с небольшим количеством сливочного масла и обжарьте багет с обеих сторон.
  1. Смажьте брускеты сыром Филадельфия.
  1. Измельчите фисташки ножом.
  1. Нарежьте инжир кольцами и выложите на брускеты. Посыпьте все орешками и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Закуска из инжира в беконе с моцареллой

  • Время: 15 минут
  • Порции: 2 – 4


Инжир в беконе / Фото кулинар

Ингредиенты:
– 8 ломтиков бекона;
– 4 шт. свежего инжира;
– 16 шариков бейби моцареллы;
– 1 шт. лайма;
– бальзамический крем-уксус;
– мята;
– черный молотый перец;
– прованские травы на ваш вкус.

Приготовление:

  1. Тщательно помытый инжир нарежьте на 4 части.
  1. Бекон разрежьте пополам вдоль.
  1. Заверните инжир в бекон. С помощью шпажки закрепите шарик моцареллы к завернутому в бекон инжиру.


Инжир в беконе / Фото кулинар

  1. Сбрызните соком лайма.
  1. Разогрейте духовку до 200 градусов и запеките закуску в течение 5 – 7 минут.


Инжир в беконе / Фото кулинар

  1. Подавайте закуску к столу с листочком мяты, посыпьте перцем и прованскими травами. Сбрызните закуску крем-уксусом и пробуйте!
Автор: Богданна Рибак