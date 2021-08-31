Безусловно, инжир весьма хорош и без дополнительных ингредиентов, но почему бы не поэкспериментировать с ним, как это делают настоящие шеф-повара? Мы подготовили для вас три нереально крутых закуски на каждый день и к праздничному столу. Давайте готовить вместе!