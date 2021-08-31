На приготовление этих быстрых закусок из инжира вам необходимо около 15 минут. Сочетание вкусов поразят не только вас, но и ваших гостей, друзей или родственников.
Читайте также "Та самая курочка": в магазинах появился загадочный бренд – кому он принадлежит
Запеченный инжир с голубым сыром и медом
- Время: 15 минут
- Порции: 2
Фаршированный инжир / Фото la-minute
Приготовление:
- Тщательно помойте инжир. Сделайте на нем прорези накрест.
Фаршированный инжир / Фото la-minute
- Смешайте голубой и сливочный сыр в однородную массу.
Фаршированный инжир / Фото la-minute
- Начините сыром инжир, посыпьте измельченными орешками и полейте медом.
Фаршированный инжир / Фото la-minute
- Отправьте инжир в духовку на 10 минут при температуре 190 градусов.
- Задекорируйте тарелку бальзамическим крем-уксусом, выложите на него инжир и подавайте закуску к столу горячей. Приятного аппетита!
Фаршированный инжир / Фото la-minute
Читайте также Мастер Шеф 11 сезон 1 выпуск: как звезды шоу-биза и известные тиктокеры завоевывали место на шоу
Брускеты с инжиром и фисташками
- Время: 15 минут
- Порции: 2
Брускеты с инжиром / Фото Космополитен
Приготовление:
- Если у вас есть готовые брускеты – пропускайте этот пункт, если нет – рассказываем, как их приготовить. Итак, нарежьте багет на средние куски. Разогрейте сковородку с небольшим количеством сливочного масла и обжарьте багет с обеих сторон.
- Смажьте брускеты сыром Филадельфия.
- Измельчите фисташки ножом.
- Нарежьте инжир кольцами и выложите на брускеты. Посыпьте все орешками и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Закуска из инжира в беконе с моцареллой
- Время: 15 минут
- Порции: 2 – 4
Инжир в беконе / Фото кулинар
Приготовление:
- Тщательно помытый инжир нарежьте на 4 части.
- Бекон разрежьте пополам вдоль.
- Заверните инжир в бекон. С помощью шпажки закрепите шарик моцареллы к завернутому в бекон инжиру.
Инжир в беконе / Фото кулинар
- Сбрызните соком лайма.
- Разогрейте духовку до 200 градусов и запеките закуску в течение 5 – 7 минут.
Инжир в беконе / Фото кулинар
- Подавайте закуску к столу с листочком мяты, посыпьте перцем и прованскими травами. Сбрызните закуску крем-уксусом и пробуйте!