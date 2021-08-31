На приготування цих швидких закусок з інжиру вам необхідно близько 15 хвилин. Поєднання смаків вразять не тільки вас, а й ваших гостей, друзів чи родичів.

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Запечений інжир з блакитним сиром і медом

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 2


Фарширований інжир / Фото la-minute

Приготування:

  1. Ретельно помийте інжир. Зробіть на ньому прорізи навхрест.


Фарширований інжир / Фото la-minute

  1. Змішайте блакитний та вершковий сир в однорідну масу.


Фарширований інжир / Фото la-minute

  1. Начиніть сиром інжир, посипте подрібненими горішками та полийте медом.


Фарширований інжир / Фото la-minute

  1. Відправте інжир в духовку на 10 хвилин при температурі 190 градусів.
  1. Задекоруйте тарілку бальзамічним крем-оцтом, викладіть на нього інжир та подавайте закуску до столу гарячою. Смачного!


Фарширований інжир / Фото la-minute

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Брускети з інжиром та фісташками

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 2


Брускети з інжиром / Фото Космополітен

Приготування:

  1. Якщо у вас є готові брускети – пропускайте цей пункт, якщо ні – розповідаємо, як їх приготувати. Отож, наріжте багет на середні шматки. Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю вершкового масла та обсмажте багет з обох сторін.
  1. Змастіть брускети сиром Філадельфія.
  1. Подрібніть фісташки ножем.
  1. Наріжте інжир кільцями та викладіть на брускети. Посипте все горішками та подавайте до столу. Смачного!

Закуска з інжиру в беконі з моцарелою

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 2 – 4


Інжир в беконі / Фото Кулінар

Приготування:

  1. Ретельно помитий інжир наріжте на 4 частини.
  1. Бекон розріжте навпіл повздовж.
  1. Загорніть інжир у бекон. За допомогою шпажки закріпіть кульку моцарели до загорнутого в бекон інжиру.


Інжир в беконі / Фото Кулінар

  1. Збризніть соком лайма.
  1. Розігрійте духовку до 200 градусів та запечіть закуску протягом 5 – 7 хвилин.


Інжир в беконі / Фото Кулінар

  1. Подавайте закуску до столу з листочком м'яти, посипте перцем та прованськими травами. Збризніть закуску крем-оцтом та смакуйте!