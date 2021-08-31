На приготування цих швидких закусок з інжиру вам необхідно близько 15 хвилин. Поєднання смаків вразять не тільки вас, а й ваших гостей, друзів чи родичів.
Читайте також "Та сама курочка": у магазинах з'явився загадковий бренд – кому він належить
Запечений інжир з блакитним сиром і медом
- Час: 15 хвилин
- Порції: 2
Фарширований інжир / Фото la-minute
Приготування:
- Ретельно помийте інжир. Зробіть на ньому прорізи навхрест.
Фарширований інжир / Фото la-minute
- Змішайте блакитний та вершковий сир в однорідну масу.
Фарширований інжир / Фото la-minute
- Начиніть сиром інжир, посипте подрібненими горішками та полийте медом.
Фарширований інжир / Фото la-minute
- Відправте інжир в духовку на 10 хвилин при температурі 190 градусів.
- Задекоруйте тарілку бальзамічним крем-оцтом, викладіть на нього інжир та подавайте закуску до столу гарячою. Смачного!
Фарширований інжир / Фото la-minute
Читайте також Мастер Шеф 11 сезон 1 випуск: як зірки шоу-бізу та відомі тіктокери виборювали місце на шоу
Брускети з інжиром та фісташками
- Час: 15 хвилин
- Порції: 2
Брускети з інжиром / Фото Космополітен
Приготування:
- Якщо у вас є готові брускети – пропускайте цей пункт, якщо ні – розповідаємо, як їх приготувати. Отож, наріжте багет на середні шматки. Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю вершкового масла та обсмажте багет з обох сторін.
- Змастіть брускети сиром Філадельфія.
- Подрібніть фісташки ножем.
- Наріжте інжир кільцями та викладіть на брускети. Посипте все горішками та подавайте до столу. Смачного!
Закуска з інжиру в беконі з моцарелою
- Час: 15 хвилин
- Порції: 2 – 4
Інжир в беконі / Фото Кулінар
Приготування:
- Ретельно помитий інжир наріжте на 4 частини.
- Бекон розріжте навпіл повздовж.
- Загорніть інжир у бекон. За допомогою шпажки закріпіть кульку моцарели до загорнутого в бекон інжиру.
Інжир в беконі / Фото Кулінар
- Збризніть соком лайма.
- Розігрійте духовку до 200 градусів та запечіть закуску протягом 5 – 7 хвилин.
Інжир в беконі / Фото Кулінар
- Подавайте закуску до столу з листочком м'яти, посипте перцем та прованськими травами. Збризніть закуску крем-оцтом та смакуйте!