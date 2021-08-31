Безумовно інжир чудово смакує без додаткових інгредієнтів, але чи не хочете ви поекспериментувати із ним наче справжній шеф-кухар? Ми підготували для вас три нереально крутих страви, точніше закуски, які підійдуть як до святкового столу, так і до буденного. Нумо готувати разом!