Альмойшавена – традиционная испанская лепешка. Лучше всего ее характеризует народная пословица: "Не важно, из какого куска ты начал, важно, на каком ты остановишься".

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Приготовить это блюдо очень легко, но результат порадует любого кулинара. Рецепт изобрели испанские евреи около 5 веков назад.

Начинку к лепешке можно на самом деле выбрать любую, а мы рассмотрим рецепт, звездой которого стали яблоки.

Яблоки – замечательная начинка для альмойшавены / Фото Unsplash

Ингредиенты:

1 стакан муки

100 миллилитров молока

150 миллилитров воды

100 миллилитров подсолнечного масла без запаха

4 яйца

1 столовая ложка сахара в тесто

щепотка соли

корица, сахар для посыпки

2-3 яблока

Приготовление: