Альмойшавена – традиционная испанская лепешка. Лучше всего ее характеризует народная пословица: "Не важно, из какого куска ты начал, важно, на каком ты остановишься".
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Приготовить это блюдо очень легко, но результат порадует любого кулинара. Рецепт изобрели испанские евреи около 5 веков назад.
Начинку к лепешке можно на самом деле выбрать любую, а мы рассмотрим рецепт, звездой которого стали яблоки.
Яблоки – замечательная начинка для альмойшавены / Фото Unsplash
Ингредиенты:
- 1 стакан муки
- 100 миллилитров молока
- 150 миллилитров воды
- 100 миллилитров подсолнечного масла без запаха
- 4 яйца
- 1 столовая ложка сахара в тесто
- щепотка соли
- корица, сахар для посыпки
- 2-3 яблока
Приготовление:
- Воду, молоко, масло, сахар и соль доведите до кипения, уберите с огня и сразу же всыпьте стакан муки, быстро перемешайте, чтобы мука заварилась.
- Через несколько минут, когда тесто немного остынет, вбейте в него по одному 4 яйца. Каждое яйцо добавляйте в тесто по очереди, то есть тесто каждый раз должно становиться однородным.
- На противень выложите лист пергамента, смазанный маслом и присыпанный мукой. Шпателем нанесите тесто ровным слоем.
- Очистите яблоко, нарежьте тонкими кусочками, выложите поверх теста в произвольном порядке, присыпьте сахаром и корицей (для корицы лучше использовать мелкое ситечко, так будет удобнее распределить ее по поверхности теста).