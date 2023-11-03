Настоящий австрийский штрудель с яблоками: старинный рецепт Габсбургской империи
Источник:przyslij przepis
Хрустящая корочка, нежное тесто и сладкая начинка – невероятный австрийский штрудель просто тает во рту. Это отличная выпечка, которая избавит от осенней прохлады и даже плохого настроения.
Австрийская кухня знаменита своим разнообразием и изысканностью, а ее символом является штрудель. Эта удивительная выпечка сохраняет традиции, вкус и атмосферу прошлых времен. Десерт из тонкого теста и разнообразной начинкой – от яблок и орехов до других фруктов.
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Кто выпек первый штрудель
Именно венцы прославили эту выпечку с нежным тонким слоем теста и сладкой, терпкой яблочной начинкой. Известная турецкая пахлава, завезенная в Австрию в 1453 году, заложила основу штрудля. Он стал популярен в XVIII веке по всей империи Габсбургов.
Рецепт штрудля с яблоками и орехами
- Время : 2 часа
- Порций : 6
– 250 грамм муки;
– 30 грамм сливочного масла кусочком + 100 граммов растопленного масла;
– 90 миллилитров воды;
– щепотка соли;
– 1 килограмм яблок;
– 100 грамм изюма (можно курагу);
– 50 грамм любых орехов;
– 2 столовые ложки сахара;
– 1 пакетик ванильного сахара;
– 1 – 2 чайные ложки корицы;
– 5 столовых ложек панировочных сухарей;
– сахарная пудра для посыпки.
Приготовление:
- Муку просейте в миску, добавьте нарезанное кусочками масло, яйцо, воду, соль и быстро замесите тесто.
- Заверните в алюминиевую фольгу и охладите в холодильнике на 1 час.
- Яблоки помойте, очистите от кожуры и нарежьте небольшими ломтиками.
- В большую миску высыпьте орехи, изюм, панировочные сухари, сахар, ванильный сахар и корицу и половину растопленного масла.
- Охлажденное тесто раскатайте в тонкую продолговатую лепешку, смажьте остальными растопленными сливочными маслами.
- Уложите фрукты на один край и очень аккуратно сверните.
- Аккуратно выложите штрудель на противень, застеленный бумагой для выпечки, и поставьте в разогретую духовку.
- Выпекайте 60 минут при 190 градусах до золотистого цвета. Готовый штрудель можно посыпать сахарной пудрой.