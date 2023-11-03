Настоящий австрийский штрудель с яблоками: старинный рецепт Габсбургской империи

Хрустящая корочка, нежное тесто и сладкая начинка – невероятный австрийский штрудель просто тает во рту. Это отличная выпечка, которая избавит от осенней прохлады и даже плохого настроения.

Австрийская кухня знаменита своим разнообразием и изысканностью, а ее символом является штрудель. Эта удивительная выпечка сохраняет традиции, вкус и атмосферу прошлых времен. Десерт из тонкого теста и разнообразной начинкой – от яблок и орехов до других фруктов.

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Кто выпек первый штрудель

Именно венцы прославили эту выпечку с нежным тонким слоем теста и сладкой, терпкой яблочной начинкой. Известная турецкая пахлава, завезенная в Австрию в 1453 году, заложила основу штрудля. Он стал популярен в XVIII веке по всей империи Габсбургов.

Рецепт штрудля с яблоками и орехами

Время : 2 часа

: 2 часа Порций : 6

– 250 грамм муки;– 30 грамм сливочного масла кусочком + 100 граммов растопленного масла;– 90 миллилитров воды;– щепотка соли;– 1 килограмм яблок;– 100 грамм изюма (можно курагу);– 50 грамм любых орехов;– 2 столовые ложки сахара;– 1 пакетик ванильного сахара;– 1 – 2 чайные ложки корицы;– 5 столовых ложек панировочных сухарей;– сахарная пудра для посыпки.

Приготовление:

Муку просейте в миску, добавьте нарезанное кусочками масло, яйцо, воду, соль и быстро замесите тесто.

Заверните в алюминиевую фольгу и охладите в холодильнике на 1 час.

Яблоки помойте, очистите от кожуры и нарежьте небольшими ломтиками.

В большую миску высыпьте орехи, изюм, панировочные сухари, сахар, ванильный сахар и корицу и половину растопленного масла.

Охлажденное тесто раскатайте в тонкую продолговатую лепешку, смажьте остальными растопленными сливочными маслами.

Уложите фрукты на один край и очень аккуратно сверните.

Аккуратно выложите штрудель на противень, застеленный бумагой для выпечки, и поставьте в разогретую духовку.

Выпекайте 60 минут при 190 градусах до золотистого цвета. Готовый штрудель можно посыпать сахарной пудрой.

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