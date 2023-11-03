Австрійська кухня знаменита своєю різноманітністю та вишуканістю, а її символом є штрудель. Ця дивовижна випічка зберігає традиції, смак та атмосферу минулих часів. Виготовляється десерт з тонкого тіста та різноманітною начинкою – від яблук і горіхів до інших фруктів.
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Хто випік перший штрудель
Саме віденці прославили цю випічку з ніжним, тонким шаром тіста та солодкою, терпкою яблучною начинкою. Відома турецька пахлава, завезена в Австрію в 1453 році, заклала основу штрудля. Він став популярним у XVIII столітті по всій імперії Габсбургів.
Рецепт штрудля з яблуками та горіхами
- Час: 2 години
- Порцій: 6
Приготування:
- Борошно просійте в миску, додайте нарізане шматочками масло, яйце, воду, сіль і швидко замісіть тісто.
- Загорніть в алюмінієву фольгу і охолодіть в холодильнику на 1 годину.
- Яблука помийте, очистіть від шкірки і наріжте невеликими скибочками.
- У велику миску висипте горіхи, родзинки, панірувальні сухарі, цукор, ванільний цукор і корицю та половину розтопленого масла.
- Охолоджене тісто розкачайте в тонкий довгастий корж, змастіть рештою розтопленого вершкового масла.
- Покладіть фрукти на один край і дуже акуратно згорніть.
- Акуратно викладіть штрудель на деко, застелене папером для випічки, і поставте в розігріту духовку.
- Випікайте 60 хвилин при 190 градусах до золотистого кольору. Готовий штрудель можна посипати цукровою пудрою.