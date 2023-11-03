Австрійська кухня знаменита своєю різноманітністю та вишуканістю, а її символом є штрудель. Ця дивовижна випічка зберігає традиції, смак та атмосферу минулих часів. Виготовляється десерт з тонкого тіста та різноманітною начинкою – від яблук і горіхів до інших фруктів.

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Хто випік перший штрудель

Саме віденці прославили цю випічку з ніжним, тонким шаром тіста та солодкою, терпкою яблучною начинкою. Відома турецька пахлава, завезена в Австрію в 1453 році, заклала основу штрудля. Він став популярним у XVIII столітті по всій імперії Габсбургів.

Рецепт штрудля з яблуками та горіхами

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 6

Інгредієнти:

– 250 грамів борошна;

– 30 грамів вершкового масла шматочком + 100 грамів розтопленого масла;

– 90 мілілітрів води;

– щіпка солі;

– 1 кілограм яблук;

– 100 грамів родзинок (можна курагу);

– 50 грамів будь-яких горіхів;

– 2 столові ложки цукру;

– 1 пакетик ванільного цукру;

– 1 – 2 чайні ложки кориці;

– 5 столових ложок панірувальних сухарів;

– цукрова пудра для посипання.

Приготування:

Борошно просійте в миску, додайте нарізане шматочками масло, яйце, воду, сіль і швидко замісіть тісто.

Загорніть в алюмінієву фольгу і охолодіть в холодильнику на 1 годину.

Яблука помийте, очистіть від шкірки і наріжте невеликими скибочками.

У велику миску висипте горіхи, родзинки, панірувальні сухарі, цукор, ванільний цукор і корицю та половину розтопленого масла.

Охолоджене тісто розкачайте в тонкий довгастий корж, змастіть рештою розтопленого вершкового масла.

Покладіть фрукти на один край і дуже акуратно згорніть.

Акуратно викладіть штрудель на деко, застелене папером для випічки, і поставте в розігріту духовку.

Випікайте 60 хвилин при 190 градусах до золотистого кольору. Готовий штрудель можна посипати цукровою пудрою.

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