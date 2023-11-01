Яблочный тарт – это сочетание легкого, хрустящего основания и ароматных тающих во рту яблок. Это непревзойденный десерт для любого вкуса и случая.
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Рецепт яблочного тарта
- Время: 1 час
- Порций: 8
Приготовление:
- Нарежьте холодное сливочное масло кубиками и уложите в кухонный комбайн.
- К маслу добавить муку, 100 г сахара, яйца и сливки.
- Измельчите до рассыпчатого состояния.
- Если нет комбайна, сделайте все это руками.
- Выложите заготовку на стол и замесите гладкое тесто.
- Заверните в пищевую пленку и поставьте в холодильник на 30 минут.
- Яблоки очистите от кожуры и нарежьте на ломтики.
- Сбрызните лимонным соком и перемешайте.
- Добавьте корицу и 100 грамм сахара.
- Отрежьте 1/4 теста и раскатайте.
- Выложите тесто на противень, а в него поместите яблоки.
- Используйте оставшееся тесто, чтобы создать шахматный узор поверх теста.
- Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 50 минут.