Яблочный тарт – это сочетание легкого, хрустящего основания и ароматных тающих во рту яблок. Это непревзойденный десерт для любого вкуса и случая.

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Рецепт яблочного тарта

Время : 1 час

: 1 час Порций: 8

Ингредиенты :

– 500 грамм муки;

– 200 грамм сахара;

– 200 грамм масла;

– 3 яйца;

– 120 грамм сливок;

– 5 больших яблок;

– 30 миллилитров лимонного сока;

– корица по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте холодное сливочное масло кубиками и уложите в кухонный комбайн.

К маслу добавить муку, 100 г сахара, яйца и сливки.

Измельчите до рассыпчатого состояния.

Если нет комбайна, сделайте все это руками.

Выложите заготовку на стол и замесите гладкое тесто.

Заверните в пищевую пленку и поставьте в холодильник на 30 минут.

Яблоки очистите от кожуры и нарежьте на ломтики.

Сбрызните лимонным соком и перемешайте.

Добавьте корицу и 100 грамм сахара.

Отрежьте 1/4 теста и раскатайте.

Выложите тесто на противень, а в него поместите яблоки.

Используйте оставшееся тесто, чтобы создать шахматный узор поверх теста .

. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 50 минут.