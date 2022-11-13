Картофельное пюре – далеко не самое сложное блюдо в арсенале каждого из нас, но бывает, что все пошло не по плану. Не стоит сомневаться в своих способностях и пытаться найти скорую замену пюре, ведь для любой ситуации есть свой секрет, который позволит получить отличный результат.

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Спасаем картофельное пюре: полезные советы

Если картофель переварить, нарезать слишком мелкими кусочками или плохо отцедить воду, то он получится водянистым. Чтобы исправить ситуацию, нужно поставить пюре на маленький огонь и варить, постоянно помешивая, пока не испарится лишняя влага. Также можно добавить к картофелю немного кукурузного крахмала.

Идеальный гарнир / Фото Unsplash

Часто случается, что картофель бросают в уже кипящую воду, в результате чего он готовится очень неравномерно. Как результат – пюре с грудками, ведь середина овоща не сварилась так, как следует. Чтобы все исправить, нужно собрать комочки в отдельную кастрюлю, добавить в нее сметану или молоко и медленно варить, пока не удастся размягчить комочки до однородности.

Молочные продукты также спасут ситуацию, если пюре получилось слишком соленым. Добавляем их в пюре – и все хорошо.