Вряд ли кому-то нужно рассказывать о том, насколько уникален вкус борща и почему это блюдо любят во всем мире. Варить его рано или поздно учится каждый украинец, и у каждого он со временем превращается в настоящее произведение искусства.

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Впрочем, у каждого иногда случается, что уже в конце приготовления во время пробы мы чувствуем, что вкусовые акценты слишком сместились в определенную сторону. На этот случай существуют советы, которые помогут быстро исправить ситуацию.

Как легко исправить вкус борща

Идеальный вкус борща – это хороший баланс между соленым, кислым, сладким и острым. Если ярко ощущается только один из этих оттенков, то необходимо немного скорректировать вкус блюда.

Вкус должен быть идеальным / Фото Cookery

Если ваш борщ получился более кислым, чем вы ожидали, стоит добавить к нему сахар, но очень маленькими порциями, чтобы не сильно перевесить эти вкусовые весы. Также при необходимости можно добавить немного воды и свеклы.

Когда ситуация обратная, то кислинки борщу добавят уксус или лимонный сок. Также с этой задачей отлично справится рассол от квашеной капусты или огурцов. Обязательно помните, что на второй день вкусы компонентов становятся еще более выраженными, так что если вы не планируете съесть сразу все блюдо, то это нужно учитывать.

Чтобы аромат блюда призвал всех к столу, не нужно забывать о лавровом листе, душистом перце или майоране. Специи также помогут уравновесить все вкусы, так что не бойтесь добавлять эти компоненты.