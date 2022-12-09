Ярко-красный цвет борща – это то, за чем гонится каждая хозяйка. Этот параметр блюда заставляет всех с нетерпением ждать, когда можно будет начинать вкусную трапезу.

Читайте также Вместе со вкусом должна быть польза: с чем нельзя совмещать картофель

Иногда случается, что борщ слишком "бледен" или имеет уж слишком насыщенный цвет. Не стоит беспокоиться – есть простые способы, которые помогут исправить ситуацию и придать блюду идеальный вид.

Если борщ получился бледным

Борщ может терять цвет, если переусердствовать со временем приготовления. Блюдо должно быть на умеренном огне только до готовности овощей.

Цвет борща так же важен, как вкус / Фото Pixabay

Если по какой-то причине вы потеряли бдительность, а борщ стал бледным – немедленно реагируйте. Натрите или нарежьте еще немного свеклы и добавьте в борщ, она отдаст свой цвет и блюдо будет выглядеть более аппетитно. Также в конце варки следует добавить немного лимонного сока, который усилит цвет борща.

Если борщ слишком насыщен

Бывает, что борщ становится темно-бордовым, что не придает ему аппетитности. Такое случается, если положить в блюдо слишком много свеклы.

С этим случаем справиться еще легче: нужно добавить воды или сливок (если вы любите белый борщ). Но не слишком старайтесь, чтобы ситуация резко не стала обратной. Все нужно добавлять медленно и немного ждать, чтобы увидеть результат.