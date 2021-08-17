Британские повара Розмари Хьюм и Констанс Спрай, которые учились в знаменитой кулинарной академии в Le Cordon Bleu, создали блюдо на тему коронации. Впервые такую курятину приготовили на обеде для гостей ее Величества, которые были в основном представителями других стран. Впоследствии рецепт распространили среди населения, чтобы общественность могла бы приготовить дома вкусное блюдо в честь коронации.
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Это блюдо простое в приготовлении и вполне соответствует духу послевоенной Англии, им легко можно было накормить тысячи гостей, приглашенных на коронацию Елизаветы II.
Меню знаменательного приема / Фото British Heritage Travel
Блюдо получило название коронационная курица и стала чрезвычайно популярной начинкой для сэндвичей и ингредиентом для салатов.
Рецепт коронационной курятины
Согласно официальному сайту королевской семьи, блюдо попробовала и одобрила сама Елизавета II.
Время: 30 минут
Порций: 2
Блюдо, которое одобрила королева / Фото GoodtoKnow
Ингредиенты:
- 500 грамм куриного филе;
- 50 грамм масла;
- 100 грамм майонеза;
- 3 столовые ложки манго чатни;
- 1 чайная ложка карри;
- несколько капель сока лайма;
- перец по вкусу;
- соль по вкусу;
- несколько кусочков багета или батона.
Приготовление:
- Куриное филе слегка обварить в подсоленной воде и дать остыть.
- Нарезать филе на средние кубики и поджарить до румяной корочки на сковороде с маслом.
- Для соуса смешайте майонез, манго-чатни, карри, немного сока лайма, соли и перец по вкусу.
- Поставить готовое блюдо на 1-2 часа в холодильник.
- Подавать такую курятину можно на поджаренном хлебе или как основу для салата.
- По желанию к курятине можно добавить сухофрукты, такие как орехи или изюм.