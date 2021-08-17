Британські кухарі Розмарі Х’юм і Констанс Спрай, які навчалися у знаменитій кулінарній академії в Le Cordon Bleu, створили страву на тему коронації. Вперше таку курятину приготували на обіді для гостей її Величності, які були переважно представниками інших країн. Згодом рецепт поширили серед населення, щоб громадськість могла б приготувати вдома смачну страву на честь коронації.

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Ця страва проста у приготуванні й цілком відповідає духу післявоєнної Англії, нею легко можна було нагодувати тисячі гостей, запрошених на коронацію Єлизавети II.

Меню знаменного прийому / Фото British Heritage Travel

Страва отримала назву коронаційна курка і стала надзвичайно популярною начинкою для сендвічів і інгредієнтом для салатів.

Рецепт коронаційної курятини

Згідно з офіційним сайтом королівської сім’ї, страву спробувала і схвалила сама Єлизавета II.

Час: 30 хвилин

Порцій: 2

Страва, яку схвалила королева / Фото GoodtoKnow

Інгредієнти:

500 грам курячого філе;

50 грам масла;

100 грам майонезу;

3 столові ложки манго чатні;

1 чайна ложка каррі;

кілька крапель соку лайма;

перець до смаку;

сіль до смаку;

кілька шматочків багету або батону.

Приготування:

Куряче філе злегка обварити у підсоленій воді та дати охолонути. Нарізати філе на середні кубики й підсмажити до рум’яної скоринки на пательні з олією. Для соусу змішайте майонез, манго-чатні, каррі, трохи соку лайма, солі та перцю до смаку. Поставити готову страву на 1-2 години у холодильник. Подавати таку курятину можна на підсмаженому хлібі або як основу для салату. За бажанням до курятини можна додати сухофрукти, такі як горіхи або родзинки.

Манго-чатні – це традиційний індійський гостро-солодкий соус. До соусу входить подрібнене манго, перець чилі, імбир та цибуля.