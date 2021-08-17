Историческое блюдо: рецепт курицы, которую подавали на коронации Елизаветы II

На трон Соединенного Королевства Елизавета II взошла 2 июня 1953 года. Это было величественное и очень яркое событие. Церемонию продумали до мельчайших деталей. А блюда с праздничного банкета стали известны на весь мир.

Британские повара Розмари Хьюм и Констанс Спрай, которые учились в знаменитой кулинарной академии в Le Cordon Bleu, создали блюдо на тему коронации. Впервые такую курятину приготовили на обеде для гостей ее Величества, которые были в основном представителями других стран. Впоследствии рецепт распространили среди населения, чтобы общественность могла бы приготовить дома вкусное блюдо в честь коронации.

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Это блюдо простое в приготовлении и вполне соответствует духу послевоенной Англии, им легко можно было накормить тысячи гостей, приглашенных на коронацию Елизаветы II.

Меню знаменательного приема​ / Фото British Heritage Travel

Блюдо получило название коронационная курица и стала чрезвычайно популярной начинкой для сэндвичей и ингредиентом для салатов.

Рецепт коронационной курятины

Согласно официальному сайту королевской семьи, блюдо попробовала и одобрила сама Елизавета II.

Время: 30 минут

Порций: 2

Блюдо, которое одобрила королева / Фото GoodtoKnow

Ингредиенты:

500 грамм куриного филе;

50 грамм масла;

100 грамм майонеза;

3 столовые ложки манго чатни;

1 чайная ложка карри;

несколько капель сока лайма;

перец по вкусу;

соль по вкусу;

несколько кусочков багета или батона.

Приготовление:

Куриное филе слегка обварить в подсоленной воде и дать остыть. Нарезать филе на средние кубики и поджарить до румяной корочки на сковороде с маслом. Для соуса смешайте майонез, манго-чатни, карри, немного сока лайма, соли и перец по вкусу. Поставить готовое блюдо на 1-2 часа в холодильник. Подавать такую курятину можно на поджаренном хлебе или как основу для салата. По желанию к курятине можно добавить сухофрукты, такие как орехи или изюм.

Манго-чатни – это традиционный индийский остро-сладкий соус. В соус входит измельченное манго, перец чили, имбирь и лук.