Фантастические тыквенные ньокки с пармезаном будут прекрасно смаковать для семейного, уютного ужина. Это блюдо привлечет не своим аппетитным цветом, но и невероятным запахом.

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Ньокки – одно из любимых блюд итальянцев на протяжении многих десятилетий. Интересно, что аппетитные ньокки – это не изобретение современности, а блюдо, известное на Апеннинском полуострове с давних времен. В течение веков уточнялся только рецепт их приготовления.

Рецепт тыквенных ньокки с пармезаном

Время: 1 час
Порций: 4

Так аппетитно / Фото papilot

Інгредієнти:

  • 500 грамм отварного картофеля;
  • 500 грамм запеченной тыквы;
  • 2 столовые ложки морской соли;
  • 1/2 столовой ложки свежемолотого перца;
  • 1 чайная ложка тимьяна;
  • 2 столовые ложки красного песто;
  • 150 грамм пшеничной муки;
  • 1 столовая ложка картофельной муки;
  • большая горсть тертого пармезана;
  • 1 яйцо;
  • 1 желток;
  • оливковое масло.

Приготовление:

  1. Очистите картофель и сварите картофельное пюре.
  2. Почистите тыкву, обжарьте на сковороде, пока вода не улетучится, и растолчите в пюре.
  3. Охлажденное пюре и тыкву соедините и тщательно смешайте.
  4. Добавьте к овощам специи, песто, крахмал и муку и замесите тесто.
  5. Получившееся тесто разрежьте на несколько частей и посыпьте их мукой.
  6. Каждую часть теста раскатайте на скалке диаметром около двух сантиметров. Затем разрежьте валики на кусочки по 1,5 сантиметра.
  7. В кипящую подсоленную воду опустите ньокки.
  8. Они готовы, как только начинают подниматься на поверхность. Подаем их сразу после приготовления, полив оливковым маслом, сбрызнув лимонным соком, посыпав хлопьями пармезана.