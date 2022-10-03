Фантастичні гарбузові ньоккі з пармезаном чудово смакуватимуть для сімейної, затишної вечері. Ця страва привабить не лише своїм апетитним кольором, а й неймовірним запахом.

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Ньоккі – одна з улюблених страв італійців іпродовж багатьох десятиліть. Цікаво, що апетитні ньоккі – це не винахід сучасності, а страва, відома на Апеннінському півострові з давніх часів. Протягом століть уточнювався лише рецепт їх приготування.

Рецепт гарбузових ньоккі з пармезаном

Час: 1 година
Порцій: 4

Так апетитно / Фото papilot

Інгредієнти:

  • 500 грамів відвареної картоплі;
  • 500 грамів запеченого гарбуза;
  • 2 столові ложки морської солі;
  • 1/2 столової ложки свіжомеленого перцю;
  • 1 чайна ложка чебрецю;
  • 2 столові ложки червоного песто;
  • 150 грамів пшеничного борошна;
  • 1 столова ложка картопляного борошна;
  • велика жменя тертого пармезану;
  • 1 яйце;
  • 1 жовток;
  • оливкова олія.

Приготування:

  1. Очистіть картоплю та зваріть картопляне пюре.
  2. Почистіть гарбуз, обсмажте на сковороді, поки вода не випарується, та розтовчіть у пюре.
  3. Охолоджене пюре і гарбуз з’єднайте та ретельно змішайте.
  4. Додайте до овочів спеції, песто, крохмаль та борошно і замісіть тісто.
  5. Отримане тісто розріжте на кілька частин та посипте їх борошном.
  6. Кожну частину тіста розкачайте на качалці діаметром близько двох сантиметрів. Потім розріжте валики на шматочки по 1,5 сантиметра.
  7. У киплячу підсолену воду опустіть ньоккі.
  8. Вони готові, як тільки починають підійматися на поверхню. Подаємо їх відразу після приготування, поливши оливковою олією, скропивши лимонним соком, посипавши пластівцями пармезану.