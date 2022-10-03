Идея для осеннего ужина: готовим фантастические тыквенные ньокки
Источник:papilot
Ньокки – это классическое итальянское блюдо, их изготовляют из небольших кусочков теста. Традиционно они состоят из простого сочетания пшеничной муки, яиц, соли и картофеля.
Фантастические тыквенные ньокки с пармезаном будут прекрасно смаковать для семейного, уютного ужина. Это блюдо привлечет не своим аппетитным цветом, но и невероятным запахом.
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Ньокки – одно из любимых блюд итальянцев на протяжении многих десятилетий. Интересно, что аппетитные ньокки – это не изобретение современности, а блюдо, известное на Апеннинском полуострове с давних времен. В течение веков уточнялся только рецепт их приготовления.
Рецепт тыквенных ньокки с пармезаном
Время: 1 час
Порций: 4
Так аппетитно / Фото papilot
Інгредієнти:
- 500 грамм отварного картофеля;
- 500 грамм запеченной тыквы;
- 2 столовые ложки морской соли;
- 1/2 столовой ложки свежемолотого перца;
- 1 чайная ложка тимьяна;
- 2 столовые ложки красного песто;
- 150 грамм пшеничной муки;
- 1 столовая ложка картофельной муки;
- большая горсть тертого пармезана;
- 1 яйцо;
- 1 желток;
- оливковое масло.
Приготовление:
- Очистите картофель и сварите картофельное пюре.
- Почистите тыкву, обжарьте на сковороде, пока вода не улетучится, и растолчите в пюре.
- Охлажденное пюре и тыкву соедините и тщательно смешайте.
- Добавьте к овощам специи, песто, крахмал и муку и замесите тесто.
- Получившееся тесто разрежьте на несколько частей и посыпьте их мукой.
- Каждую часть теста раскатайте на скалке диаметром около двух сантиметров. Затем разрежьте валики на кусочки по 1,5 сантиметра.
- В кипящую подсоленную воду опустите ньокки.
- Они готовы, как только начинают подниматься на поверхность. Подаем их сразу после приготовления, полив оливковым маслом, сбрызнув лимонным соком, посыпав хлопьями пармезана.