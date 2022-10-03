Идея для осеннего ужина: готовим фантастические тыквенные ньокки

Ньокки – это классическое итальянское блюдо, их изготовляют из небольших кусочков теста. Традиционно они состоят из простого сочетания пшеничной муки, яиц, соли и картофеля.

Фантастические тыквенные ньокки с пармезаном будут прекрасно смаковать для семейного, уютного ужина. Это блюдо привлечет не своим аппетитным цветом, но и невероятным запахом.

Достойно внимания Гастровыходные дома: готовим быстрые блюда из курятины

Ньокки – одно из любимых блюд итальянцев на протяжении многих десятилетий. Интересно, что аппетитные ньокки – это не изобретение современности, а блюдо, известное на Апеннинском полуострове с давних времен. В течение веков уточнялся только рецепт их приготовления.

Рецепт тыквенных ньокки с пармезаном

Время: 1 час

Порций: 4

Так аппетитно / Фото papilot

Інгредієнти:

500 грамм отварного картофеля;

500 грамм запеченной тыквы;

2 столовые ложки морской соли;

1/2 столовой ложки свежемолотого перца;

1 чайная ложка тимьяна;

2 столовые ложки красного песто;

150 грамм пшеничной муки;

1 столовая ложка картофельной муки;

большая горсть тертого пармезана;

1 яйцо;

1 желток;

оливковое масло.

Приготовление: