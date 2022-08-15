Сезон продолжается: готовим особый обед из спагетти и баклажанов

Особые рулетики с баклажанами – простое и доступное блюдо, которое точно следует отведать летом. Несколько ингредиентов, простые кулинарные шаги – и на вашем столе вкусный ужин.

Спагетти-рулетики с баклажанами – необыкновенно вкусное блюдо, просто тающее во рту! Всего 30 минут – и вы готовы поражать своих родных.

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Рецепт спагетти-рулетиков из баклажанов.

Время: 30 минут

Порций: 4

Вкусно и сочно / Фото dinner

Ингредиенты:

500 граммов баклажанов;

масло для жарки;

соль по вкусу;

150 граммов спагетти;

1 килограмм помидоров;

пол чайной ложки сахара;

1 зубчик чеснока;

4 стебля базилика.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 200 градусов и вскипятите в большой кастрюле подсоленную воду для пасты. Баклажаны разрежьте вдоль пополам, уложите срезом вниз и, плотно прижав к доске, нарежьте ровными тонкими ломтиками, толщиной около 0,5 сантиметра. Выложите ломтики на большой противень, застеленный пекарской бумагой, смажьте каждый ломтик маслом и посолите, поставьте их запекаться. Вскипятите воду и надрежьте кожуру каждого помидора крест-накрест. Помидоры залейте горячей водой, оставьте на минуту, процедите и снимите шкурку. Порежьте помидоры на ломтики, положите в кастрюлю, добавьте соль и сахар и варите без крышки 15 – 20 минут, пока соус не загустеет. Во вторую маленькую кастрюлю положите зубчик чеснока, базилик и растительное масло. Разогрейте на минимальном огне и прожарьте все ингредиенты 2 – 3 минуты. Как только чеснок начнет золотиться по краям, выключите огонь и отставьте кастрюлю в сторону. Опустите спагетти в кипящую воду и варите в соответствии с инструкцией на упаковке. Когда спагетти будут готовы, слейте воду и отставьте кастрюлю. В помидоры налейте ароматизированное масло и чеснок. Перемешайте все ингредиенты, прогрейте несколько секунд и выключите огонь. Половину соуса добавьте в кастрюлю для спагетти и интенсивно перемешайте, остальное оставьте. Порцию спагетти в соусе намотайте на вилку, положите на запеченный кусочек баклажана и сверните в рулет. Повторите действие со всеми баклажанами. Когда рулетики будут готовы, выложите их в форму для запекания, сверху полейте остатками соуса и запекайте 15 минут. Подавайте с чёрным перцем и свежим базиликом.