Сезон продолжается: готовим особый обед из спагетти и баклажанов

15 августа 2022 , 17:00
Читати новину українською

Источник:

dinner

Особые рулетики с баклажанами – простое и доступное блюдо, которое точно следует отведать летом. Несколько ингредиентов, простые кулинарные шаги – и на вашем столе вкусный ужин.

Спагетти-рулетики с баклажанами – необыкновенно вкусное блюдо, просто тающее во рту! Всего 30 минут – и вы готовы поражать своих родных.

Не пропустите Ужин за 20 минут: рецепт куриного шницеля с картофельным пюре

Рецепт спагетти-рулетиков из баклажанов.

Время: 30 минут
Порций: 4

Вкусно и сочно / Фото dinner

Ингредиенты:

  • 500 граммов баклажанов;
  • масло для жарки;
  • соль по вкусу;
  • 150 граммов спагетти;
  • 1 килограмм помидоров;
  • пол чайной ложки сахара;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 4 стебля базилика.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов и вскипятите в большой кастрюле подсоленную воду для пасты.
  2. Баклажаны разрежьте вдоль пополам, уложите срезом вниз и, плотно прижав к доске, нарежьте ровными тонкими ломтиками, толщиной около 0,5 сантиметра.
  3. Выложите ломтики на большой противень, застеленный пекарской бумагой, смажьте каждый ломтик маслом и посолите, поставьте их запекаться. Вскипятите воду и надрежьте кожуру каждого помидора крест-накрест. Помидоры залейте горячей водой, оставьте на минуту, процедите и снимите шкурку.
  4. Порежьте помидоры на ломтики, положите в кастрюлю, добавьте соль и сахар и варите без крышки 15 – 20 минут, пока соус не загустеет.
  5. Во вторую маленькую кастрюлю положите зубчик чеснока, базилик и растительное масло. Разогрейте на минимальном огне и прожарьте все ингредиенты 2 – 3 минуты. Как только чеснок начнет золотиться по краям, выключите огонь и отставьте кастрюлю в сторону.
  6. Опустите спагетти в кипящую воду и варите в соответствии с инструкцией на упаковке. Когда спагетти будут готовы, слейте воду и отставьте кастрюлю.
  7. В помидоры налейте ароматизированное масло и чеснок. Перемешайте все ингредиенты, прогрейте несколько секунд и выключите огонь. Половину соуса добавьте в кастрюлю для спагетти и интенсивно перемешайте, остальное оставьте.
  8. Порцию спагетти в соусе намотайте на вилку, положите на запеченный кусочек баклажана и сверните в рулет. Повторите действие со всеми баклажанами. Когда рулетики будут готовы, выложите их в форму для запекания, сверху полейте остатками соуса и запекайте 15 минут.
  9. Подавайте с чёрным перцем и свежим базиликом.

Выбираем баклажаны


С меньшими овощами легче работать, у них меньше семян и, как правило, слаще. Баклажаны должны иметь гладкую, блестящую кожуру и зеленые стебли.

Когда вы начинаете нарезать баклажаны, мякоть должна белой. Однако коричневые пятна вокруг семян вполне нормальным явлением.

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська