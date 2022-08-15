Спагеті-рулетики з баклажанами – надзвичайно смачна страва, яка просто тане у роті! Всього 30 хвилин – і ви готові вражати своїх рідних.

Не пропустіть Вечеря за 20 хвилин: рецепт курячого шніцеля з картопляним пюре

Рецепт спагеті-рулетиків з баклажанів

Час: 30 хвилин

Порцій: 4

Смачно та соковито / Фото dinner

Інгредієнти:

500 грамів баклажанів;

олія для смаження;

сіль до смаку;

150 грамів спагеті;

1 кілограм помідорів;

пів чайної ложки цукру;

1 зубчик часнику;

4 стебла базиліка.

Приготування:

Розігрійте духовку до 200 градусів і закип'ятіть у великій каструлі підсолену воду для пасти. Баклажани розріжте уздовж навпіл, покладіть зрізом вниз і, щільно притиснувши до дошки, наріжте рівними тонкими скибочками, товщиною близько 0,5 сантиметра. Викладіть скибочки на велике деко, застелене пекарським папером, змастіть кожну скибочку маслом і посоліть, поставте їх запікатися. Закип'ятіть воду і надріжте шкірку кожного помідора хрест-навхрест. Помідори залийте гарячою водою, залиште на хвилину, процідіть і зніміть шкірку. Поріжте помідори на скибки, покладіть їх в каструлю, додайте сіль і цукор і варіть без кришки 15 – 20 хвилин, поки соус не загусне. У другу маленьку каструлю покладіть зубчик часнику, базилік і олію. Розігрійте на мінімальному вогні і просмажте всі інгредієнти 2 – 3 хвилини. Як тільки часник почне золотитися по краях, вимкніть вогонь і відставте каструлю в сторону. Опустіть спагеті в киплячу воду і варіть відповідно до інструкції на упаковці. Коли спагеті будуть готові, злийте воду і відставте каструлю. У помідори налийте ароматизовану олію та часник. Перемішайте всі інгредієнти, прогрійте кілька секунд і вимкніть вогонь. Половину соусу додайте в каструлю для спагеті і інтенсивно перемішайте, решту залиште. Порцію спагеті в соусі намотайте на вилку, покладіть на запечений шматочок баклажана і згорніть все в рулет. Повторіть дію з усіма баклажанами. Коли рулетики будуть готові, викладіть їх у форму для запікання, зверху полийте залишками соусу і запікайте 15 хвилин. Подавайте з чорним перцем і свіжим базиліком.