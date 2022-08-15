Спагеті-рулетики з баклажанами – надзвичайно смачна страва, яка просто тане у роті! Всього 30 хвилин – і ви готові вражати своїх рідних.
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Рецепт спагеті-рулетиків з баклажанів
Час: 30 хвилин
Порцій: 4
Смачно та соковито / Фото dinner
Інгредієнти:
- 500 грамів баклажанів;
- олія для смаження;
- сіль до смаку;
- 150 грамів спагеті;
- 1 кілограм помідорів;
- пів чайної ложки цукру;
- 1 зубчик часнику;
- 4 стебла базиліка.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 200 градусів і закип'ятіть у великій каструлі підсолену воду для пасти.
- Баклажани розріжте уздовж навпіл, покладіть зрізом вниз і, щільно притиснувши до дошки, наріжте рівними тонкими скибочками, товщиною близько 0,5 сантиметра.
- Викладіть скибочки на велике деко, застелене пекарським папером, змастіть кожну скибочку маслом і посоліть, поставте їх запікатися. Закип'ятіть воду і надріжте шкірку кожного помідора хрест-навхрест. Помідори залийте гарячою водою, залиште на хвилину, процідіть і зніміть шкірку.
- Поріжте помідори на скибки, покладіть їх в каструлю, додайте сіль і цукор і варіть без кришки 15 – 20 хвилин, поки соус не загусне.
- У другу маленьку каструлю покладіть зубчик часнику, базилік і олію. Розігрійте на мінімальному вогні і просмажте всі інгредієнти 2 – 3 хвилини. Як тільки часник почне золотитися по краях, вимкніть вогонь і відставте каструлю в сторону.
- Опустіть спагеті в киплячу воду і варіть відповідно до інструкції на упаковці. Коли спагеті будуть готові, злийте воду і відставте каструлю.
- У помідори налийте ароматизовану олію та часник. Перемішайте всі інгредієнти, прогрійте кілька секунд і вимкніть вогонь. Половину соусу додайте в каструлю для спагеті і інтенсивно перемішайте, решту залиште.
- Порцію спагеті в соусі намотайте на вилку, покладіть на запечений шматочок баклажана і згорніть все в рулет. Повторіть дію з усіма баклажанами. Коли рулетики будуть готові, викладіть їх у форму для запікання, зверху полийте залишками соусу і запікайте 15 хвилин.
- Подавайте з чорним перцем і свіжим базиліком.
Обираємо баклажани
З меншими овочами легше працювати, вони мають менше насіння та, як правило, солодші.
Баклажани повинні мати гладку, блискучу шкірку і зелені стебла.
Коли ви починаєте нарізати баклажани, м'якуш повинен білим. Однак коричневі плями навколо насіння є цілком нормальним явищем.