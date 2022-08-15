Спагетти-рулетики с баклажанами – необыкновенно вкусное блюдо, просто тающее во рту! Всего 30 минут – и вы готовы поражать своих родных.
Не пропустите Ужин за 20 минут: рецепт куриного шницеля с картофельным пюре
Рецепт спагетти-рулетиков из баклажанов.
Время: 30 минут
Порций: 4
Вкусно и сочно / Фото dinner
Ингредиенты:
- 500 граммов баклажанов;
- масло для жарки;
- соль по вкусу;
- 150 граммов спагетти;
- 1 килограмм помидоров;
- пол чайной ложки сахара;
- 1 зубчик чеснока;
- 4 стебля базилика.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 200 градусов и вскипятите в большой кастрюле подсоленную воду для пасты.
- Баклажаны разрежьте вдоль пополам, уложите срезом вниз и, плотно прижав к доске, нарежьте ровными тонкими ломтиками, толщиной около 0,5 сантиметра.
- Выложите ломтики на большой противень, застеленный пекарской бумагой, смажьте каждый ломтик маслом и посолите, поставьте их запекаться. Вскипятите воду и надрежьте кожуру каждого помидора крест-накрест. Помидоры залейте горячей водой, оставьте на минуту, процедите и снимите шкурку.
- Порежьте помидоры на ломтики, положите в кастрюлю, добавьте соль и сахар и варите без крышки 15 – 20 минут, пока соус не загустеет.
- Во вторую маленькую кастрюлю положите зубчик чеснока, базилик и растительное масло. Разогрейте на минимальном огне и прожарьте все ингредиенты 2 – 3 минуты. Как только чеснок начнет золотиться по краям, выключите огонь и отставьте кастрюлю в сторону.
- Опустите спагетти в кипящую воду и варите в соответствии с инструкцией на упаковке. Когда спагетти будут готовы, слейте воду и отставьте кастрюлю.
- В помидоры налейте ароматизированное масло и чеснок. Перемешайте все ингредиенты, прогрейте несколько секунд и выключите огонь. Половину соуса добавьте в кастрюлю для спагетти и интенсивно перемешайте, остальное оставьте.
- Порцию спагетти в соусе намотайте на вилку, положите на запеченный кусочек баклажана и сверните в рулет. Повторите действие со всеми баклажанами. Когда рулетики будут готовы, выложите их в форму для запекания, сверху полейте остатками соуса и запекайте 15 минут.
- Подавайте с чёрным перцем и свежим базиликом.
Выбираем баклажаны
С меньшими овощами легче работать, у них меньше семян и, как правило, слаще. Баклажаны должны иметь гладкую, блестящую кожуру и зеленые стебли.
Когда вы начинаете нарезать баклажаны, мякоть должна белой. Однако коричневые пятна вокруг семян вполне нормальным явлением.