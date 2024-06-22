Если не слишком хорошо разбираться в грибах, то можно нанести серьезный вред своему здоровью. Рядом с невероятным вкусом шагает опасность этих продуктов, поэтому стоит знать несколько тонкостей, чтобы быть уверенным в своих блюдах.

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Давайте разбираться, из каких грибов точно не стоит варить суп.

Пластинчатые грибы

Грузди, рыжики, лисички, сыроежки, весенние сморчки – все эти грибы во время варки могут выделять токсины, поэтому лучше выбрать для жидких блюд другие опции. Эти же грибы теоретически использовать в супах можно, но проваривать их нужно дважды.

Перезрелые грибы

Они содержат испорченный белок, похожий на хитин – крайне опасное соединение, которое может вызвать аллергические реакции. Кроме того, старые грибы заражены плесенью и паразитами, и эти "гости" попадают в суп вместе с ними.

Грибы, которые собирали возле дорог

В этих грибах накапливаются тяжелые металлы и ядовитые вещества. Их шляпки практически пропитаны токсинами из осадков и выхлопными газами. Если грибы еще и переспелые, то все эти опасные вещества окажутся в вашем блюде.

Из каких грибов лучше готовить суп

Особенно вкусным будет грибной суп из белых грибов, шампиньонов, опят и маслят. Перед тем, как добавлять их в суп, нужно хорошо их вымыть и почистить.

Маленькие можно не разрезать, а вот большие лучше разделить на несколько кусочков. Лучше всего пожарить грибы после первой варки, так они придадут блюду более насыщенный вкус.