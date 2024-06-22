Якщо не надто добре розбиратися в грибах, то можна завдати серйозної шкоди своєму здоров'ю. Поруч з неймовірним смаком крокує небезпека цих продуктів, тож варто знати кілька тонкощів, щоб бути впевненим у своїх стравах.

Читайте також Для компотів чи іншої консервації: як перевірити якість води за допомогою чаю

Нумо розбиратися, з яких грибів точно не варто варити суп.

Пластинчасті гриби

Грузді, рижики, лисички, сироїжки, весняні сморчки – усі ці гриби під час варіння можуть виділяти токсини, тому краще обрати для рідких страв інші опції. Ці ж гриби теоретично використовувати у супах можна, але проварювати їх потрібно двічі.

Перестиглі гриби

Вони містять зіпсований білок, схожий на хітин – вкрай небезпечну сполуку, яка може викликати алергічні реакції. Окрім того, старі гриби заражені цвіллю та паразитами, і ці "гості" потрапляють до супу разом із ними.

Гриби, які збирали біля доріг

У цих грибах накопичуються важкі метали та отруйні речовини. Їхні капелюшки практично просякнуті токсинами з опадів та вихлопними газами. Якщо гриби ще й переспілі, то всі ці небезпечні речовини опиняться у вашій страві.

З яких грибів краще готувати суп

Особливо смачним буде грибний суп з білих грибів, шампіньйонів, опеньок та маслюків. Перед тим, як додавати їх у суп, потрібно добре їх вимити та почистити.

Маленькі можна не розрізати, а от більші краще розділити на кілька шматочків. Найкраще посмажити гриби після першого варіння, так вони нададуть страві більш насиченого смаку.