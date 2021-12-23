Изюминка зимнего стола: рецепт душистого вьетнамского супа Фо Бо с курицей

Суп Фо Бо является визитной карточкой вьетнамской кухни. Это универсальный суп на основе мясного бульона с лапшой, овощами и выразительными добавками.

Вьетнамские блюда можно приготовить с говядиной или креветками, но отличным диетическим и доступным станет вариант с курятиной. Для того, чтобы приготовить оригинальный суп Фо Бо, нам нужно запастись рисовой лапшой в виде длинных тонких лент, рыбным соусом и свежим кориандром. Главное – избегать употребления свинины. Это считается серьезной ошибкой и кулинарной бестактностью.

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Вьетнамский суп хорошо сочетается с пряным перцем, имбирем, луком, лимонным соком и лаймом. Для придания оригинального вкуса его можно приправить чесноком, корицей, кардамоном или бадьяном.

Рецепт вьетнамского супа Фо Бо

Время: 2 час

Порций: 6

Аппетитный суп / Фото delightfulplate

Ингредиенты:

700 грамм куриных ножек и голеней;

5 грибов шиитаке;

1 лавровый лист;

3 горошины душистого перца;

4 – 5 бутонов гвоздики;

2 звезды аниса;

3 зубчика чеснока;

6 – 8 сантиметров имбиря;

полчайной ложки кориандра;

соль по вкусу;

3 столовые ложки соевого соуса.

С чем подавать суп:

250 грамм рисовой лапши;

2 столовые ложки измельченного лука;

1 нашинкованная пекинская капуста;

1 измельченный красный лук;

2 зубчика чеснока;

1 маленький чили;

1,5 столовые ложки рисового уксуса;

4 столовые ложки рисового уксуса.

Приготовление: