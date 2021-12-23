Вьетнамские блюда можно приготовить с говядиной или креветками, но отличным диетическим и доступным станет вариант с курятиной. Для того, чтобы приготовить оригинальный суп Фо Бо, нам нужно запастись рисовой лапшой в виде длинных тонких лент, рыбным соусом и свежим кориандром. Главное – избегать употребления свинины. Это считается серьезной ошибкой и кулинарной бестактностью.
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Вьетнамский суп хорошо сочетается с пряным перцем, имбирем, луком, лимонным соком и лаймом. Для придания оригинального вкуса его можно приправить чесноком, корицей, кардамоном или бадьяном.
Рецепт вьетнамского супа Фо Бо
Время: 2 час
Порций: 6
Аппетитный суп / Фото delightfulplate
Ингредиенты:
- 700 грамм куриных ножек и голеней;
- 5 грибов шиитаке;
- 1 лавровый лист;
- 3 горошины душистого перца;
- 4 – 5 бутонов гвоздики;
- 2 звезды аниса;
- 3 зубчика чеснока;
- 6 – 8 сантиметров имбиря;
- полчайной ложки кориандра;
- соль по вкусу;
- 3 столовые ложки соевого соуса.
С чем подавать суп:
- 250 грамм рисовой лапши;
- 2 столовые ложки измельченного лука;
- 1 нашинкованная пекинская капуста;
- 1 измельченный красный лук;
- 2 зубчика чеснока;
- 1 маленький чили;
- 1,5 столовые ложки рисового уксуса;
- 4 столовые ложки рисового уксуса.
Приготовление:
- Залить мясо 3,5 литрами воды. Вскипятить и удалить накипь. Добавьте очищенные овощи, грибы шиитаке, лавровый лист, зелень, гвоздику, анис, корицу и кориандр. Добавьте очищенный имбирь и чеснок. Насыпьте столовую ложку соли. Готовьте под крышкой около 2 часов, пока мясо не станет мягким.
- Удалите зелень. Готовое мясо отделите от костей, грибы шиитаке нарежьте соломкой. Положите его обратно в суп. Заправить по вкусу соевым соусом.
- Приготовьте начинку: нарежьте тонкими пластинками 2 зубчика чеснока, чили, добавьте в миску и залейте рисовым уксусом. Выдержать 15 – 20 минут. Лук нарезать тонкими ломтиками. Сварите лапшу.
- Выложите лапшу на тарелки, добавьте нашинкованную капусту, перья лука и зелень.
- Залейте лапшу горячим бульоном с кусочками курицы и грибами.