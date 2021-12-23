Вьетнамские блюда можно приготовить с говядиной или креветками, но отличным диетическим и доступным станет вариант с курятиной. Для того, чтобы приготовить оригинальный суп Фо Бо, нам нужно запастись рисовой лапшой в виде длинных тонких лент, рыбным соусом и свежим кориандром. Главное – избегать употребления свинины. Это считается серьезной ошибкой и кулинарной бестактностью.

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Вьетнамский суп хорошо сочетается с пряным перцем, имбирем, луком, лимонным соком и лаймом. Для придания оригинального вкуса его можно приправить чесноком, корицей, кардамоном или бадьяном.

Рецепт вьетнамского супа Фо Бо

Время: 2 час
Порций: 6

Аппетитный суп / Фото delightfulplate

Ингредиенты:

  • 700 грамм куриных ножек и голеней;
  • 5 грибов шиитаке;
  • 1 лавровый лист;
  • 3 горошины душистого перца;
  • 4 – 5 бутонов гвоздики;
  • 2 звезды аниса;
  • 3 зубчика чеснока;
  • 6 – 8 сантиметров имбиря;
  • полчайной ложки кориандра;
  • соль по вкусу;
  • 3 столовые ложки соевого соуса.

С чем подавать суп:

  • 250 грамм рисовой лапши;
  • 2 столовые ложки измельченного лука;
  • 1 нашинкованная пекинская капуста;
  • 1 измельченный красный лук;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 1 маленький чили;
  • 1,5 столовые ложки рисового уксуса;
  • 4 столовые ложки рисового уксуса.

Приготовление:

  1. Залить мясо 3,5 литрами воды. Вскипятить и удалить накипь. Добавьте очищенные овощи, грибы шиитаке, лавровый лист, зелень, гвоздику, анис, корицу и кориандр. Добавьте очищенный имбирь и чеснок. Насыпьте столовую ложку соли. Готовьте под крышкой около 2 часов, пока мясо не станет мягким.
  2. Удалите зелень. Готовое мясо отделите от костей, грибы шиитаке нарежьте соломкой. Положите его обратно в суп. Заправить по вкусу соевым соусом.
  3. Приготовьте начинку: нарежьте тонкими пластинками 2 зубчика чеснока, чили, добавьте в миску и залейте рисовым уксусом. Выдержать 15 – 20 минут. Лук нарезать тонкими ломтиками. Сварите лапшу.
  4. Выложите лапшу на тарелки, добавьте нашинкованную капусту, перья лука и зелень.
  5. Залейте лапшу горячим бульоном с кусочками курицы и грибами.