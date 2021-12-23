В’єтнамські страви можна приготувати з яловичиною або креветками, але чудовим дієтичним та доступним стане варіант із курятиною. Для того, щоб приготувати оригінальний суп Фо Бо, нам потрібно запастися рисовою локшиною у вигляді довгих тонких стрічок, рибним соусом і свіжим коріандром. Головне – уникати вживання свинини. Це вважається серйозною помилкою і кулінарною нетактовністю.

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В'єтнамський суп добре поєднується з пряним перцем, імбирем, цибулею, лимонним соком і лаймом. Для надання оригінального смаку його можна приправити часником, корицею, кардамоном або бадьяном.

Рецепт в’єтнамського супу Фо Бо

Час: 2 година

Порцій: 6

Апетитний суп / Фото delightfulplate

Інгредієнти:

700 грам курячих ніжок та гомілок;

5 грибів шиїтаке;

1 лавровий лист;

3 горошини запашного перцю;

4 – 5 бутонів гвоздики;

2 зірки анісу;

3 зубчики часнику;

6 – 8 сантиметрів імбиру;

пів чайної ложки коріандру;

сіль до смаку;

3 столові ложки соєвого соусу.

З чим подавати суп:

250 грам рисової локшини;

2 столові ложки подрібненої цибулі;

1 нашаткована пекінська капуста;

1 подрібнена червона цибуля;

2 зубчики часнику;

1 маленький чилі;

1,5 столові ложки рисового оцту;

4 столові ложки рисового оцту.

Приготування: