Сладкие акценты в салатах – это всегда удачная идея, ведь они делают вкус всех ингредиентов еще более насыщенным. Изысканное блюдо, которое готовится на скорую руку, войдет в ваш кулинарный арсенал не только для будней, но и для приема гостей.

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Рецепт салата из красной капусты и фруктов

Время: 20 минут

Порций: 4 – 6

Быстро, изысканно и вкусно / Фото the spruce eats

Ингредиенты:

  • половина мелко нашинкованной краснокочанной капусты (без сердцевины);
  • 1/4 мелко нашинкованной савойской капусты (без сердцевины);
  • 1 мелко натертая морковь;
  • 1 очищенный и мелко нарезанный грейпфрут;
  • 2 столовые ложки мелко нарезанной мяты;
  • 4 столовые ложки натурального йогурта;
  • 2 столовые ложки майонеза;
  • 1 чайная ложка семян тмина;
  • сок 2 лаймов;
  • чайная ложка мелко натертого корня имбиря;
  • 1 мелко нарезанный красный перец;
  • 2 чайные ложки меда.

Приготовление:

  1. Всю капусту кладем в широкую миску. Добавляем морковь, грейпфрут и мяту.
  2. В отдельной миске соедините йогурт, майонез, тмин, сок лайма, имбирь, перец и мед. Посолите по своему вкусу.
  3. Заливаем капусту заправкой и хорошо перемешиваем. Оставляем на 30 минут при комнатной температуре.
  4. Перед подачей снова хорошо перемешиваем.

Приятного аппетита!