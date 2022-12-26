Солодкі акценти у салатах – це завжди вдала ідея, адже вони роблять смак усіх інгредієнтів ще насиченішим. Вишукана страва, яка готується на швидку руку, увійде до вашого кулінарного арсеналу не лише для буднів, а й для прийому гостей.

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Рецепт салату з червоної капусти та фруктів

Час: 20 хвилин

Порцій: 4 – 6

Швидко, вишукано та смачно / Фото the spruce eats

Інгредієнти:

половина дрібно нашаткованої червонокачанної капусти (без серцевини);

1/4 дрібно нашаткованої савойської капусти (без серцевини);

1 дрібно натерта морква;

1 очищений та дрібно нарізаний грейпфрут;

2 столові ложки дрібно нарізаної м'яти;

4 столові ложки натурального йогурту;

2 столові ложки майонезу;

1 чайна ложка насіння кмину;

сік 2 лаймів;

чайна ложка дрібно натертого кореня імбиру;

1 дрібно нарізаний червоний перець;

2 чайні ложки меду.

Приготування:

Всю капусту кладемо у широку миску. Додаємо моркву, грейпфрут та м'яту. В окремій мисці з'єднайте йогурт , майонез, кмин, сік лайма, імбир, перець та мед. Посоліть до свого смаку. Заливаємо капусту заправкою та добре перемішуємо. Залишаємо на 30 хвилин при кімнатній температурі. Перед подачею ще раз добре перемішуємо.

Смачного!