Солодкі акценти у салатах – це завжди вдала ідея, адже вони роблять смак усіх інгредієнтів ще насиченішим. Вишукана страва, яка готується на швидку руку, увійде до вашого кулінарного арсеналу не лише для буднів, а й для прийому гостей.

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Рецепт салату з червоної капусти та фруктів

Час: 20 хвилин

Порцій: 4 – 6

Швидко, вишукано та смачно / Фото the spruce eats

Інгредієнти:

  • половина дрібно нашаткованої червонокачанної капусти (без серцевини);
  • 1/4 дрібно нашаткованої савойської капусти (без серцевини);
  • 1 дрібно натерта морква;
  • 1 очищений та дрібно нарізаний грейпфрут;
  • 2 столові ложки дрібно нарізаної м'яти;
  • 4 столові ложки натурального йогурту;
  • 2 столові ложки майонезу;
  • 1 чайна ложка насіння кмину;
  • сік 2 лаймів;
  • чайна ложка дрібно натертого кореня імбиру;
  • 1 дрібно нарізаний червоний перець;
  • 2 чайні ложки меду.

Приготування:

  1. Всю капусту кладемо у широку миску. Додаємо моркву, грейпфрут та м'яту.
  2. В окремій мисці з'єднайте йогурт, майонез, кмин, сік лайма, імбир, перець та мед. Посоліть до свого смаку.
  3. Заливаємо капусту заправкою та добре перемішуємо. Залишаємо на 30 хвилин при кімнатній температурі.
  4. Перед подачею ще раз добре перемішуємо.

Смачного!