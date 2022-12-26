Нужно только нарезать: изысканный салат из капусты и фруктов за считанные минуты

Быстрые салаты – любимцы каждой хозяйки. Они позволяют насладиться изысканными вкусами, даже если на приготовление есть мало времени.

Сладкие акценты в салатах – это всегда удачная идея, ведь они делают вкус всех ингредиентов еще более насыщенным. Изысканное блюдо, которое готовится на скорую руку, войдет в ваш кулинарный арсенал не только для будней, но и для приема гостей.

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Рецепт салата из красной капусты и фруктов

Время: 20 минут

Порций: 4 – 6

Быстро, изысканно и вкусно / Фото the spruce eats

Ингредиенты:

половина мелко нашинкованной краснокочанной капусты (без сердцевины);

1/4 мелко нашинкованной савойской капусты (без сердцевины);

1 мелко натертая морковь;

1 очищенный и мелко нарезанный грейпфрут;

2 столовые ложки мелко нарезанной мяты;

4 столовые ложки натурального йогурта;

2 столовые ложки майонеза;

1 чайная ложка семян тмина;

сок 2 лаймов;

чайная ложка мелко натертого корня имбиря;

1 мелко нарезанный красный перец;

2 чайные ложки меда.

Приготовление:

Всю капусту кладем в широкую миску. Добавляем морковь, грейпфрут и мяту. В отдельной миске соедините йогурт, майонез, тмин, сок лайма, имбирь, перец и мед. Посолите по своему вкусу. Заливаем капусту заправкой и хорошо перемешиваем. Оставляем на 30 минут при комнатной температуре. Перед подачей снова хорошо перемешиваем.

Приятного аппетита!