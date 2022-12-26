Нужно только нарезать: изысканный салат из капусты и фруктов за считанные минуты
26 декабря 2022, 20:51Читати новину українською
Источник:ВВС
Быстрые салаты – любимцы каждой хозяйки. Они позволяют насладиться изысканными вкусами, даже если на приготовление есть мало времени.
Сладкие акценты в салатах – это всегда удачная идея, ведь они делают вкус всех ингредиентов еще более насыщенным. Изысканное блюдо, которое готовится на скорую руку, войдет в ваш кулинарный арсенал не только для будней, но и для приема гостей.
Читайте также Идеи праздничных блюд из курочки к Новогоднему столу: 3 простых рецепта
Рецепт салата из красной капусты и фруктов
Время: 20 минут
Порций: 4 – 6
Быстро, изысканно и вкусно / Фото the spruce eats
Ингредиенты:
- половина мелко нашинкованной краснокочанной капусты (без сердцевины);
- 1/4 мелко нашинкованной савойской капусты (без сердцевины);
- 1 мелко натертая морковь;
- 1 очищенный и мелко нарезанный грейпфрут;
- 2 столовые ложки мелко нарезанной мяты;
- 4 столовые ложки натурального йогурта;
- 2 столовые ложки майонеза;
- 1 чайная ложка семян тмина;
- сок 2 лаймов;
- чайная ложка мелко натертого корня имбиря;
- 1 мелко нарезанный красный перец;
- 2 чайные ложки меда.
Приготовление:
- Всю капусту кладем в широкую миску. Добавляем морковь, грейпфрут и мяту.
- В отдельной миске соедините йогурт, майонез, тмин, сок лайма, имбирь, перец и мед. Посолите по своему вкусу.
- Заливаем капусту заправкой и хорошо перемешиваем. Оставляем на 30 минут при комнатной температуре.
- Перед подачей снова хорошо перемешиваем.
Приятного аппетита!