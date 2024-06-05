Можно печь хоть каждый день: готовим фантастическую шарлотку без яиц и молока

5 июня 2024, 11:18
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Источник:

Shuba

Многие украинцы просто обожают шарлотку. И не зря, ведь она вкусная и простая в приготовлении.

Для этого рецепта даже не нужно яиц или молока. Обязательно попробуйте воплотить его в жизнь.

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Рецепт шарлотки без яиц и молока

  • Время: 1 час
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 300 граммов муки;
– 2 чайные ложки разрыхлителя;
– половина чайной ложки соли;
– 180 граммов сахара;
– 1 чайная ложка ванильного сахара;
– 180 миллилитров воды;
– 75 миллилитров растительного масла;
– 4 больших яблока;
– половина чайной ложки корицы;
– сахарная пудра по вкусу.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов. Для наилучшего результата используйте глубокую форму для выпекания диаметром 24 сантиметра.
  2. В глубокой миске смешайте просеянную муку, разрыхлитель, соль, сахар-песок и ванильный сахар. Помешивая, влейте воду комнатной температуры и масло без запаха. Следите, чтобы все ингредиенты хорошо перемешались.
  3. Почистьте 3 крупных яблока и нарежьте их кубиками среднего размера. Выложите яблоки в тесто и перемешайте.
  4. Еще одно большое яблоко, которое осталось, почистьте и нарежьте тонкими ломтиками. Смажьте форму для выпекания маслом и переложите в нее тесто. Разровняйте его и сверху выложите веером слой яблок.
  5. Посыпьте пирог корицей и отправьте в духовку. Выпекайте в течение 35 – 40 минут до золотистого цвета. Готовую шарлотку охладите и посыпьте сахарной пудрой.

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Автор: Ольга Котів