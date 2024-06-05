Можно печь хоть каждый день: готовим фантастическую шарлотку без яиц и молока

Многие украинцы просто обожают шарлотку. И не зря, ведь она вкусная и простая в приготовлении.

Для этого рецепта даже не нужно яиц или молока. Обязательно попробуйте воплотить его в жизнь.

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Рецепт шарлотки без яиц и молока

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

– 300 граммов муки;– 2 чайные ложки разрыхлителя;– половина чайной ложки соли;– 180 граммов сахара;– 1 чайная ложка ванильного сахара;– 180 миллилитров воды;– 75 миллилитров растительного масла;– 4 больших яблока;– половина чайной ложки корицы;– сахарная пудра по вкусу.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Для наилучшего результата используйте глубокую форму для выпекания диаметром 24 сантиметра. В глубокой миске смешайте просеянную муку, разрыхлитель, соль, сахар-песок и ванильный сахар. Помешивая, влейте воду комнатной температуры и масло без запаха. Следите, чтобы все ингредиенты хорошо перемешались. Почистьте 3 крупных яблока и нарежьте их кубиками среднего размера. Выложите яблоки в тесто и перемешайте. Еще одно большое яблоко, которое осталось, почистьте и нарежьте тонкими ломтиками. Смажьте форму для выпекания маслом и переложите в нее тесто. Разровняйте его и сверху выложите веером слой яблок. Посыпьте пирог корицей и отправьте в духовку. Выпекайте в течение 35 – 40 минут до золотистого цвета. Готовую шарлотку охладите и посыпьте сахарной пудрой.