Можно печь хоть каждый день: готовим фантастическую шарлотку без яиц и молока
5 июня 2024, 11:18Читати новину українською
Источник:Shuba
Многие украинцы просто обожают шарлотку. И не зря, ведь она вкусная и простая в приготовлении.
Для этого рецепта даже не нужно яиц или молока. Обязательно попробуйте воплотить его в жизнь.
Будет вкусно Всего из двух ингредиентов: рецепт домашнего мороженого из клубники
Рецепт шарлотки без яиц и молока
- Время: 1 час
- Порций: 4
– 300 граммов муки;
– 2 чайные ложки разрыхлителя;
– половина чайной ложки соли;
– 180 граммов сахара;
– 1 чайная ложка ванильного сахара;
– 180 миллилитров воды;
– 75 миллилитров растительного масла;
– 4 больших яблока;
– половина чайной ложки корицы;
– сахарная пудра по вкусу.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Для наилучшего результата используйте глубокую форму для выпекания диаметром 24 сантиметра.
- В глубокой миске смешайте просеянную муку, разрыхлитель, соль, сахар-песок и ванильный сахар. Помешивая, влейте воду комнатной температуры и масло без запаха. Следите, чтобы все ингредиенты хорошо перемешались.
- Почистьте 3 крупных яблока и нарежьте их кубиками среднего размера. Выложите яблоки в тесто и перемешайте.
- Еще одно большое яблоко, которое осталось, почистьте и нарежьте тонкими ломтиками. Смажьте форму для выпекания маслом и переложите в нее тесто. Разровняйте его и сверху выложите веером слой яблок.
- Посыпьте пирог корицей и отправьте в духовку. Выпекайте в течение 35 – 40 минут до золотистого цвета. Готовую шарлотку охладите и посыпьте сахарной пудрой.