Мороженое застывает за 5 – 6 часов. Поэтому лучше делать его вечером.

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Клубничное мороженое

  • Время: 20 минут
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Клубнику хорошо помойте, обсушите и удалите плодоножки.
  2. Нарежьте клубнику кусочками и переложите в миску, добавьте сгущенное молоко и перебейте погружным блендером до однородности.
  3. Разлейте в пластиковые стаканчики и вставьте в центр деревянные палочки для мороженого.
  4. Поставьте стаканчики в морозилку до полного замораживания.
  5. Перед употреблением достаньте мороженое из морозилки и дайте ему минут 5 – 10, чтобы подтаять.