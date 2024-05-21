Сливочный соус превратит их в настоящий кулинарный шедевр. Блины будут иметь нежный фруктовый вкус.
Будет вкусно Рецепт, который точно получится у каждого: готовим ленивый "Наполеон" с клубникой
Крепы с клубникой и сливками
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Клубнику помойте и разрежьте на четыре части. Посыпьте сахаром, добавьте ликер и перемешайте.
- Взбейте яйца, добавьте масло, ванилин, сахар и молоко. Перемешайте, после чего просейте муку и взбейте, чтобы не было комочков.
- Сковороду для блинов смажьте маслом и промокните бумажным полотенцем. На центр налейте примерно 50 граммов теста и распределите по поверхности, чтобы образовался тонкий слой. Жарьте примерно 30 – 60 секунд, пока края не станут золотистыми. Переверните и жарьте еще 20 – 30 секунд.
- В отдельной миске смешайте сливки, сахар и ванилин. Половину клубники в ликере измельчите и добавьте к сливочной смеси. Перемешайте.
- На четверть каждого блина выложите смесь из клубники и сливок. Сложите дважды пополам. Сверху украсьте остатками клубники и сахарной пудрой.