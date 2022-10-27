Оладьи на йогурте с большим количеством яблок – это вкусная идея не только на завтрак, но даже ужин. Только привычные ингредиенты и простое приготовление – и на вашем столе особенно аппетитное блюдо.
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По желанию яблока можно заменить другими фруктами, которые есть в вашем холодильнике, например бананани.
Рецепт яблочных оладий на йогурте
Время: 35 хвилин
Порций: 2
Просто и аппетитно / Фото ania gotuje
Ингредиенты:
- 2 стакана пшеничной муки;
- 400 грамм натурального йогурта;
- 3 яйца;
- 4 столовые ложки сахара;
- по одной чайной ложке соды и разрыхлителя;
- 2 яблока среднего размера;
- масла для жарки.
Приготовление:
- Яйца и йогурт необходимо извлечь из холодильника, чтобы они были комнатной температуры. Самое главное в этом рецепте – чтобы ингредиенты не были прохладными.
- В одну миску положите муку и сахар. Также добавьте по одной чайной ложке соды и разрыхлителя, а также символическую щепотку соли. Тщательно перемешайте сыпучие ингредиенты кухонным венчиком.
- В миску сыпучих ингредиентов добавьте йогурт и яйца. Все тщательно перемешайте.
- Очистите два яблока, желательно кислые и сочные. Разрежьте их на четвертинки и удалите семенные гнезда.
- Кусочки яблок нарежьте небольшими кубиками и соедините с тестом.
- Начните разогревать большую сковороду с толстым дном. Мощность конфорки должна быть чуть ниже средней.
- Приблизительно через 2 – 3 минуты осторожно переверните каждый кусочек на другую сторону. Другая сторона обычно готовится поменьше.
- Оладьи можно снимать со сковороды, когда они хорошо подрумянятся с обеих сторон и поднимутся.