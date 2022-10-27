Оладки на йогурті з великою кількістю яблук – це смачна ідея не тільки на сніданок, але навіть вечерю. Лише звичні інгредієнти та просте приготування – і на вашому столі особливо апетитна страва.

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За бажанням яблука можна замінити іншими фруктами, які є у вашому холодильнику, наприклад, бананами.

Рецепт яблучних оладок на йогурті

Час: 35 хвилин
Порцій: 2

Просто та апетитно / Фото ania gotuje

Інгредієнти:

  • 2 склянки пшеничного борошна;
  • 400 грамів натурального йогурту;
  • 3 яйця;
  • 4 столові ложки цукру;
  • по одній чайній ложці соди і розпушувача;
  • 2 яблука середнього розміру;
  • олії для смаження.

Приготування:

  1. Яйця та йогурт необхідно вийняти з холодильника, щоб вони були кімнатної температури. Найголовніше в цьому рецепті – щоб інгредієнти не були холодними.
  2. В одну миску покладіть борошно та цукор. Також додайте по одній чайній ложці соди і розпушувача, а також символічну щіпку солі. Ретельно перемішайте сипучі інгредієнти кухонним вінчиком.
  3. В миску сипучих інгредієнтів додайте йогурт та яйця. Все ретельно перемішайте.
  4. Очистіть два яблука, бажано кислі і соковиті. Розріжте їх на четвертинки і видаліть насіннєві гнізда.
  5. Шматочки яблук наріжте невеликими кубиками та з'єднайте з тістом.
  6. Почніть розігрівати велику сковороду з товстим дном. Потужність конфорки повинна бути трішки нижчою за середню.
  7. Приблизно через 2 – 3 хвилини обережно переверніть кожен шматочок на інший бік. Інша сторона зазвичай готується трохи менше.
  8. Оладки можна знімати зі сковороди, коли вони гарно підрум’яняться з обох сторін і піднімуться.