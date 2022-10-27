Оладки на йогурті з великою кількістю яблук – це смачна ідея не тільки на сніданок, але навіть вечерю. Лише звичні інгредієнти та просте приготування – і на вашому столі особливо апетитна страва.
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За бажанням яблука можна замінити іншими фруктами, які є у вашому холодильнику, наприклад, бананами.
Рецепт яблучних оладок на йогурті
Час: 35 хвилин
Порцій: 2
Просто та апетитно / Фото ania gotuje
Інгредієнти:
- 2 склянки пшеничного борошна;
- 400 грамів натурального йогурту;
- 3 яйця;
- 4 столові ложки цукру;
- по одній чайній ложці соди і розпушувача;
- 2 яблука середнього розміру;
- олії для смаження.
Приготування:
- Яйця та йогурт необхідно вийняти з холодильника, щоб вони були кімнатної температури. Найголовніше в цьому рецепті – щоб інгредієнти не були холодними.
- В одну миску покладіть борошно та цукор. Також додайте по одній чайній ложці соди і розпушувача, а також символічну щіпку солі. Ретельно перемішайте сипучі інгредієнти кухонним вінчиком.
- В миску сипучих інгредієнтів додайте йогурт та яйця. Все ретельно перемішайте.
- Очистіть два яблука, бажано кислі і соковиті. Розріжте їх на четвертинки і видаліть насіннєві гнізда.
- Шматочки яблук наріжте невеликими кубиками та з'єднайте з тістом.
- Почніть розігрівати велику сковороду з товстим дном. Потужність конфорки повинна бути трішки нижчою за середню.
- Приблизно через 2 – 3 хвилини обережно переверніть кожен шматочок на інший бік. Інша сторона зазвичай готується трохи менше.
- Оладки можна знімати зі сковороди, коли вони гарно підрум’яняться з обох сторін і піднімуться.