Как приготовить яблочные оладьи на йогурте

Яблочные оладьи способны стать звездным блюдом осеннего стола. Их легко приготовить и ваши родные точно попросят еще. Это идеальный вариант для завтрака на выходные, когда за столом собирается вся семья.

Оладьи на йогурте с большим количеством яблок – это вкусная идея не только на завтрак, но даже ужин. Только привычные ингредиенты и простое приготовление – и на вашем столе особенно аппетитное блюдо.

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По желанию яблока можно заменить другими фруктами, которые есть в вашем холодильнике, например бананани.

Рецепт яблочных оладий на йогурте

Время: 35 хвилин

Порций: 2

Просто и аппетитно / Фото ania gotuje

Ингредиенты:

2 стакана пшеничной муки;

400 грамм натурального йогурта;

3 яйца;

4 столовые ложки сахара;

по одной чайной ложке соды и разрыхлителя;

2 яблока среднего размера;

масла для жарки.

Приготовление:

Яйца и йогурт необходимо извлечь из холодильника, чтобы они были комнатной температуры. Самое главное в этом рецепте – чтобы ингредиенты не были прохладными. В одну миску положите муку и сахар. Также добавьте по одной чайной ложке соды и разрыхлителя, а также символическую щепотку соли. Тщательно перемешайте сыпучие ингредиенты кухонным венчиком. В миску сыпучих ингредиентов добавьте йогурт и яйца. Все тщательно перемешайте. Очистите два яблока, желательно кислые и сочные. Разрежьте их на четвертинки и удалите семенные гнезда. Кусочки яблок нарежьте небольшими кубиками и соедините с тестом. Начните разогревать большую сковороду с толстым дном. Мощность конфорки должна быть чуть ниже средней. Приблизительно через 2 – 3 минуты осторожно переверните каждый кусочек на другую сторону. Другая сторона обычно готовится поменьше. Оладьи можно снимать со сковороды, когда они хорошо подрумянятся с обеих сторон и поднимутся.