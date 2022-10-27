Как приготовить яблочные оладьи на йогурте

27 октября 2022 , 20:01
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Источник:

ania gotuje

Яблочные оладьи способны стать звездным блюдом осеннего стола. Их легко приготовить и ваши родные точно попросят еще. Это идеальный вариант для завтрака на выходные, когда за столом собирается вся семья.

Оладьи на йогурте с большим количеством яблок – это вкусная идея не только на завтрак, но даже ужин. Только привычные ингредиенты и простое приготовление – и на вашем столе особенно аппетитное блюдо.

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По желанию яблока можно заменить другими фруктами, которые есть в вашем холодильнике, например бананани.

Рецепт яблочных оладий на йогурте

Время: 35 хвилин
Порций: 2

Просто и аппетитно / Фото ania gotuje

Ингредиенты:

  • 2 стакана пшеничной муки;
  • 400 грамм натурального йогурта;
  • 3 яйца;
  • 4 столовые ложки сахара;
  • по одной чайной ложке соды и разрыхлителя;
  • 2 яблока среднего размера;
  • масла для жарки.

Приготовление:

  1. Яйца и йогурт необходимо извлечь из холодильника, чтобы они были комнатной температуры. Самое главное в этом рецепте – чтобы ингредиенты не были прохладными.
  2. В одну миску положите муку и сахар. Также добавьте по одной чайной ложке соды и разрыхлителя, а также символическую щепотку соли. Тщательно перемешайте сыпучие ингредиенты кухонным венчиком.
  3. В миску сыпучих ингредиентов добавьте йогурт и яйца. Все тщательно перемешайте.
  4. Очистите два яблока, желательно кислые и сочные. Разрежьте их на четвертинки и удалите семенные гнезда.
  5. Кусочки яблок нарежьте небольшими кубиками и соедините с тестом.
  6. Начните разогревать большую сковороду с толстым дном. Мощность конфорки должна быть чуть ниже средней.
  7. Приблизительно через 2 – 3 минуты осторожно переверните каждый кусочек на другую сторону. Другая сторона обычно готовится поменьше.
  8. Оладьи можно снимать со сковороды, когда они хорошо подрумянятся с обеих сторон и поднимутся.
Вкусным дополнением станет жидкий мед, сахарная пудра или ваш любимый сироп или варенье.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська