Яблочный пирог "Невидимка": его сметут со стола мгновенно
26 февраля 2024, 10:59Читати новину українською
Источник:chudnova.food
Пирог "Невидимка" с яблоками – популярный вариант домашней выпечки. Он вкусный, а также очень быстрый и легкий в приготовлении.
Если вы еще не пробовали этот яблочный пирог, то самое время его приготовить. Название говорит само за себя – его очень быстро сметут со стола.
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Рецепт яблочного пирога "Невидимка"
- Время: 60 минут
- Порции: 6
– 700 граммов яблок;
– 2 столовые ложки лимонного сока;
– 2 яйца;
– 50 граммов сахара;
– 1 пакетик ванильного сахара;
– щепотка соли;
– 100 граммов молока;
– 30 граммов сливочного масла;
– 80 граммов муки;
– 7 граммов разрыхлителя для теста.
Приготовление:
- Яблоки почистьте и вырежьте серединку. Нарежьте тонкими слайсами и полейте лимонным соком.
- Яйца, сахар, ванильный сахар и соль взбейте до светлой пены. Добавьте молоко, растопленное масло, просеянную муку и разрыхлитель. Перемешайте до однородности.
- Добавьте в тесто яблоки и хорошо перемешайте, чтобы каждый ломтик был в тесте. Переложите массу в форму для запекания, выровняйте и присыпьте миндальными хлопьями.
- Выпекайте в духовке при 180 градусах 50 – 60 минут. После запекания дайте немного остыть.