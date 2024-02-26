Яблочный пирог "Невидимка": его сметут со стола мгновенно

Пирог "Невидимка" с яблоками – популярный вариант домашней выпечки. Он вкусный, а также очень быстрый и легкий в приготовлении.

Если вы еще не пробовали этот яблочный пирог, то самое время его приготовить. Название говорит само за себя – его очень быстро сметут со стола.

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Рецепт яблочного пирога "Невидимка"

Время : 60 минут

: 60 минут Порции: 6

– 700 граммов яблок;– 2 столовые ложки лимонного сока;– 2 яйца;– 50 граммов сахара;– 1 пакетик ванильного сахара;– щепотка соли;– 100 граммов молока;– 30 граммов сливочного масла;– 80 граммов муки;– 7 граммов разрыхлителя для теста.

Приготовление:

Яблоки почистьте и вырежьте серединку. Нарежьте тонкими слайсами и полейте лимонным соком. Яйца, сахар, ванильный сахар и соль взбейте до светлой пены. Добавьте молоко, растопленное масло, просеянную муку и разрыхлитель. Перемешайте до однородности. Добавьте в тесто яблоки и хорошо перемешайте, чтобы каждый ломтик был в тесте. Переложите массу в форму для запекания, выровняйте и присыпьте миндальными хлопьями. Выпекайте в духовке при 180 градусах 50 – 60 минут. После запекания дайте немного остыть.