Если вы еще не пробовали этот яблочный пирог, то самое время его приготовить. Название говорит само за себя – его очень быстро сметут со стола.
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Рецепт яблочного пирога "Невидимка"
- Время: 60 минут
- Порции: 6
Приготовление:
- Яблоки почистьте и вырежьте серединку. Нарежьте тонкими слайсами и полейте лимонным соком.
- Яйца, сахар, ванильный сахар и соль взбейте до светлой пены. Добавьте молоко, растопленное масло, просеянную муку и разрыхлитель. Перемешайте до однородности.
- Добавьте в тесто яблоки и хорошо перемешайте, чтобы каждый ломтик был в тесте. Переложите массу в форму для запекания, выровняйте и присыпьте миндальными хлопьями.
- Выпекайте в духовке при 180 градусах 50 – 60 минут. После запекания дайте немного остыть.