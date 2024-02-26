Если вы еще не пробовали этот яблочный пирог, то самое время его приготовить. Название говорит само за себя – его очень быстро сметут со стола.

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Рецепт яблочного пирога "Невидимка"

Время : 60 минут

: 60 минут Порции: 6

Ингредиенты:

– 700 граммов яблок;

– 2 столовые ложки лимонного сока;

– 2 яйца;

– 50 граммов сахара;

– 1 пакетик ванильного сахара;

– щепотка соли;

– 100 граммов молока;

– 30 граммов сливочного масла;

– 80 граммов муки;

– 7 граммов разрыхлителя для теста.

Приготовление:

Яблоки почистьте и вырежьте серединку. Нарежьте тонкими слайсами и полейте лимонным соком. Яйца, сахар, ванильный сахар и соль взбейте до светлой пены. Добавьте молоко, растопленное масло, просеянную муку и разрыхлитель. Перемешайте до однородности. Добавьте в тесто яблоки и хорошо перемешайте, чтобы каждый ломтик был в тесте. Переложите массу в форму для запекания, выровняйте и присыпьте миндальными хлопьями. Выпекайте в духовке при 180 градусах 50 – 60 минут. После запекания дайте немного остыть.

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